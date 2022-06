¿Cuánto dinero recibirá Johnny Depp tras juicio contra Amber Heard?

Johnny Depp ganó el juicio por difamación contra Amber Heard, por ello la actriz deberá pagar una significativa suma de dinero al actor.

El proceso expuso la vida privada de ambos mientras fueron pareja y el jurado encontró todos los elementos de difamación en el caso deliberando a favor de Depp y determinando la cantidad que él deberá recibir por parte de Heard.

Depp había demandado a Amber por 50 millones de dólares y la actriz hizo una contra demanda por 100 millones, sin embargo el grupo de 7 personas determinó que Amber deberá pagar 15 millones de dólares al actor, 10 de ellos son por indemnización compensatoria y 5 por punitiva.

Amber también recibirá un pago

Depp tendrá que pagar a Amber Heard, la suma de 2 millones de dólares por difamación debido a unas declaraciones hechas por la defensa del actor.