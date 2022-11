"Encuestas": ¿De qué trata y cómo funciona esta nueva opción en WhatsApp?

WhatsApp implementó la creación de encuestas dentro de los chats y así es como funcionan.

La aplicación de mensajería instantánea no se detiene con la implementación de nuevas funciones que brinden al usuario una mejor experiencia.

Esta vez, han decidido agregar la opción de "encuestas" dentro de los chats, ya sea individuales o grupales.

La función principal de esta opción es hacer que los contactos lleguen a acuerdos mediante una manera rápida y democrática durante el intercambio de mensajes.

Polls are here!



Now making decisions in the group chat is even easier and even more fun. pic.twitter.com/WVsAI6Nk2B — WhatsApp (@WhatsApp) November 16, 2022

Las encuestas permiten hasta doce opciones de respuesta, y los resultados se actualizan en tiempo real y sin ser anónimos.

El sitio especializado WaBetaInfo ha dado a conocer que esta opción está disponible para usuarios con la última versión de WhatsApp, tanto en iOS como en Android.

Sin embargo, hacen mención que no todos los modelos cuentan con esta opción, pero en los próximos días será implementada en más.

Así puedes crear encuestas

Primeramente debes abrir un chat.

Presiona el ícono de "adjuntar".

Elige la opción "Encuestas".

Selecciona "Crear encuesta".

Escribe la pregunta de tu encuesta.

Elige "Opciones", luego "Añadir" para agregar las opciones de respuesta.

Presiona el ícono de "enviar mensaje" para crearla.