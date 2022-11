"Modo compañero": así es la nueva y esperada función de WhatsApp

Una nueva función se integra a WhatsApp; así es el "modo compañero".

La aplicación de mensajería instantánea continúa trabajando en actualizaciones que brinden al usuario una mejor y más segura experiencia.

Ahora, WhatsApp ha sorprendido al lanzar el "modo compañero", una función que permite utilizar una misma cuenta en dos teléfonos celulares de manera simultánea.

WhatsApp news of the week: companion mode on Android beta!



We announced 7 features for WhatsApp beta for Android, iOS, and Desktop! Read our summary if you didn't have time to discover these stories posted this week.https://t.co/bXI86Ra5Dl — WABetaInfo (@WABetaInfo) November 14, 2022

Según informó el sitio especializado en la plataforma, WaBetaInfo, esta opción ya está disponible para sistemas Android y se está implementando en la actualización 2.22.24.18.

Así funciona:

Para poder vincular una segunda cuenta, los pasos son similares al proceso para utilizar WhatsApp Web.

En el dispositivo adicional se debe dar clic en la opción "Vincular un dispositivo", dentro del menú de opciones que aparece en la pantalla en la que se introduce el número de celular para iniciar sesión.

Al hacerlo, se mostrará un código QR que se debe escanear desde el dispositivo principal para vincular la cuenta de WhatsApp. Automáticamente, la cuenta habrá iniciado en ambos celulares.

Cabe resaltar que WhatsApp permite vincular hasta cuatro dispositivos con la misma cuenta. Además, se mantiene el cifrado de extremo a extremo para guardar la privacidad.