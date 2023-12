Así lució Ricardo Arjona como galán de telenovela

-

Ricardo Arjona desarrolló una fugaz etapa como actor formando parte de una exitosa telenovela y aunque su camino lucía brillante, su llamado musical pudo más, así se lució en un drama juvenil televisivo.

El guatemalteco tuvo un papel en la telenovela mexicana "Alcanzar una estrella", ganando el cariño de sus compatriotas guatemaltecos, quienes no se perdían ningún capítulo de la teleserie, para verlo, ya que, recientemente había hecho maletas de su país natal para buscar la fama internacional.

La trama se transmitió en Televisa en 1990 y fue una de las primeras historias dirigida a los jóvenes, en ella Lorena Gaitán (Mariana Garza) era una joven dulce, inteligente y talentosa cuyo amor platónico era el cantante del momento Eduardo Casablanca (Eduardo Capetillo).

Lorena le enviaba cartas de amor al cantante, con tal sensibilidad que inspiran al artista a componer canciones, más adelante el destino hizo que ellos se conocieran y ahí comienzo la historia que está disponible en la plataforma Vix.

El papel de Arjona en la historia:

Ricardo Arjona actuó con su mismo nombre como un joven cantautor que llegó a México para lanzarse al estrellato. Además de su papel, fue el compositor del tema oficial de la novela llamado "La mujer que no soñé".

"De repente pensé que me harían más invitaciones para actuar que para cantar, en esa telenovela yo no iba a actuar, yo escribí el tema en una época difícil pues me convertí un poco en compositor de oficio. Me invitaron a actuar, me la pasé muy bien, la vida debe ser una cadenita de errores únicos, con la telenovela sentí que no lo hice muy bien y uno debe estar donde lo hace mejor", afirmó el guatemalteco en su tiempo en una entrevista con Cristina Saralegui.

