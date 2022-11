Así es MYST, el musical que podrás disfrutar en Guatemala

El famoso musical internacional MYST se podrá apreciar en Guatemala y promete una espectáculo cargado de magia, color y nostalgia con bailes y los éxitos que hicieron historia.

MYST significa "My Soundtrack" y hace alusión a la banda sonora de tu vida, a las canciones que todos conocemos y de las que todos tenemos recuerdos, la selección musical de éxitos que han hecho historia en la escena internacional y se han convertido en parte fundamental de la vida.

Un total de 34 personas, entre bailarines, cantantes y músicos, transportarán, como en una máquina del tiempo, a los asistentes, en un show de 150 canciones. Además, durante la presentación,los protagonistas realizan entre 300 y 400 cambios de vestuario.

(Foto: MYST oficial)

MYST incluye a artistas argentinos, peruanos, cubanos, mexicanos, venezolanos, costarriceneses y uruguayos, entre otros. "Esto hace que el show sea una hermosa mezcla, que enriquece el espectáculo, todos aportamos un poco, es una fusión internacional bastante hermosa, toda la compañía es talentosísima y de alto nivel", afirmaron los integrantes del elenco a Soy502.

El show está compuesto por temas de Luis Miguel, The Beatles, ABBA, Timbiriche, Tom Perry, Caifanes, Kansas, Maná, Billy Joel, Enanitos Verdes, Erasure, Los Chicos, The Eagles, Supertramp, Mecano, The Doors, Juan Gabriel, Elton Jhon, Menudo, Journey, Soda Stereo, Empire of The Sun, Toto, Carpenters, Barry White, entre otros y algunos éxitos actuales.

El evento se llevará a cabo el 17, 18 y 19 de noviembre de 2022, a partir de las 9 de la noche en Forum Majadas, (27 avenida 6-40, Zona 11 de la Ciudad), la entrada tiene un costo de Q.990.00 por persona.

Los boletos están a la venta en ticketasa.gt, ingresa aquí.

.MYST en #Guatemala @soy_502 pic.twitter.com/bSqyB3JOIn — Selene Mejía (@SeleneMSoy502) November 17, 2022