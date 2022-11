MYST, el imperdible viaje en el tiempo por la música que llega a Guatemala

MYST ya está en Guatemala y Soy502 tuvo un acercamiento especial al elenco que se encargará de hacer recordar, bailar, reír y enamorar al público nacional.

Chacho Gaytán, músico compositor, productor, integrante de "Sentidos Opuestos" y director musical del show MYST, describió que los guatemaltecos podrán disfrutar de esta puesta en escena que se presentará por tres noches en el país.

Artistas de primera categoría se encargarán de transportar al público a los momentos más especiales de la música con temas de Luis Miguel, The Beatles, ABBA, Timbiriche, Tom Perry, Caifanes, Kansas, Mana, Billy Joel, Enanitos Verdes, Erasure, Los Chicos, The Eagles, Supertramp, Mecano, The Doors, Juan Gabriel, Elton Jhon, Menudo, Journey, Soda Stereo, Empire of The Sun, Toto, Carpenters, Barry White, entre otros y algunos éxitos actuales.

Acerca de cómo se inspiraron para nombrar así al musical explicaron:



"MYST significa "My Soundtrack" y hace alusión a la banda sonora de tu vida, a las canciones que todos conocemos y de las que todos tenemos recuerdos. La selección musical de éxitos que han hecho historia en la escena internacional y se han convertido en parte fundamental de la vida".

El espectáculo contará con la participación de 34 personas, entre bailarines, cantantes y músicos, quienes transportarán, como en una máquina del tiempo, a los asistentes, en un show de 150 canciones.

Los protagonistas realizan entre 300 y 400 cambios de vestuario. "El crew que no se ve, hace que de verdad esto suceda", explicaron. "Desde que se elabora el playlist durante un año, hasta la magia detrás del show, hay muchísimo trabajo y ensayos. Sin embargo, todos nos entregamos y mostramos nuestra pasión en cada minuto del show, pues ¡nos estamos divirtiendo!", dijo Chacho Gaytán.

Así son los guatemaltecos en el show

Como un dato curioso, los integrantes de MYST describieron cómo son los guatemaltecos durante sus shows: "Ya habíamos tenido oportunidad de estar aquí, pero en conciertos privados. Esta es la primera vez que lo hacemos abierto a todos y el guatemalteco siempre es un público muy divertido, energético, que goza minuciosamente cada parte del show y la pasa padrísimo. Ahora se decidió hacer un show distinto, un pequeño híbrido que venimos trabajando hace dos o tres años, justamente para ustedes".

Chacho Gaytán agregó: "Los guatemaltecos son muy fiesteros, siempre nos reciben con mucho entusiasmo y toda la energía. Amamos a la gente de aquí, es muy alegre, muy prendida, celebran todo, les garantizamos que la van a pasar increíble y van a querer regresar".

"Tenemos mucho público de aquí, muchos viajan a México para ver el show y la pasamos increíble con ellos, es un show muy inmersivo, tenemos mucha relación con el público y es muy notorio, los asistentes están llenos de vida, disfrutan las canciones y particularmente".

Los artistas están listos para dar todo en el escenario. (Foto: Selene Mejía/Soy502)

El elenco

MYST incluye a artistas argentinos, peruanos, cubanos, mexicanos, venezolanos, costarriceneses y uruguayos, entre otros. "Esto hace que el show sea una hermosa mezcla, que enriquece el espectáculo, todos aportamos un poco, es una fusión internacional bastante hermosa, "oda la compañía es talentosísima y de alto nivel", afirmaron.

Acerca de cómo decidieron qué canciones serían parte del evento, Gaytán afirmó: "Con mis productores asociados empezamos la lluvia de ideas, lluvia de canciones, un proceso que dura 2 meses, el primero que entra a la maquila soy yo, en mi área musical, hice un análisis, no precisamente lleva un orden cronológico, eso le da un toque diferente a estilo con nuestra propia manera de ligar las canciones, al final, las canciones estaban en el aire y llegamos después de varias peleas al playlist ideal y comenzamos la producción".

"Tenemos una compañía muy guapa y talentosa, así que les conviene visitar MYST ", afirmaron entre risas.

Los retos

Acerca de los desafíos del espectáculo Chacho dijo: "Siempre hay retos y lo que más disfruto del evento es el inicio del show, esos 15 minutos llenos de adrenalina, esas ansiedades que canalizas, donde te empieza a revolotear el estómago, disfruto muchísimo, esa víspera antes de arrancar".

"Es un reto para todos los cantantes y bailarines pues debes estar en movimiento dentro de la música sin parar. Tienes 30 segundos, a veces menos, para cambiarte, ponerte una bota, nosotros los músicos estamos siempre en el escenario y sabemos lo que está pasando atrás, esa ansiedad de estar siempre a tiempo, llegar a tu número, eso es de admirar en los involucrados", concluyó.

MYST se llevará a cabo en Guatemala, en Forum Majadas, (27 avenida 6-40, Zona 11 de la Ciudad) el 17, 18 y 19 de noviembre de 2022, a partir de las 9 de la noche, la entrada tiene un costo de Q.990.00 por persona.

