Así terminó el hombre atacado por un cocodrilo en Petén

-

Surgen detalles sobre el ataque de un cocodrilo contra un hombre, quien aparentemente invadió el hábitat del reptil para poder pescar.

EN CONTEXTO: Hombre se lanzó al agua y fue atacado por un cocodrilo en Petén

Preliminarmente, se dio a conocer que Elmer Olivares, el hombre atacado por un cocodrilo en el río Ixpop, Petén, el jueves 2 de enero de 2025, fue atendido en el Hospital Regional de San Benito.

Sin embargo, no requirió quedarse internado, pues las heridas que sufrió en una de sus piernas no fueron de gravedad. Cabe destacar que las autoridades de salud de Petén no han revelado públicamente detalles oficiales sobre la atención brindada a Olivares.

El hombre originario del sector conocido como Ixlu, al norte de Petén, se salvó de morir devorado por un cocodrilo, destacaron vecinos.

(Foto ilustrativa: Petén en fotos)

Elmer solo "quería pescar"

El ataque del cocodrilo ocurrió la noche del jueves 2 de enero, informaron medios locales y el Consejo Comunitario de Desarrollo (Cocode) de El Remate, Petén.

Según aclaró el Cocode, el ataque del reptil habría sido porque su hábitat fue invadido en horarios nocturnos, justamente cuando la víctima se habría lanzado a pescar con un arpón.

Aunque en un inicio se había informado que el ataque del cocodrilo había sido en El Remate, Petén, una de las áreas más visitadas por nacionales y extranjeros, el Cocode de El Remate explicó que este ocurrió a 5 kilómetros de distancia, precisamente en el río de Ixpop.

(Foto: captura de pantalla)

Autoridades piden no ingresar a hábitat de cocodrilos

Las autoridades locales han solicitado a los vecinos que eviten ingresar a áreas donde habitan cocodrilos y respetar sus espacios, esto para evitar incidentes o tragedias.