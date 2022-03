"La descuarticé": el aterrador testimonio del asesino de actriz de cine para adultos

El asesino de la actriz de cine para adultos hizo una fuerte confesión sobre cómo realizó el macabro crimen que ha causado conmoción en Italia.

Davide Fontana, de 43 años, no solamente era vecino de la actriz Carol Maltesi, la actriz de cine para adultos a la que asesinó, sino que era su pareja sentimental.

Fontana que es un banquero, contó cómo fue que llevó a cabo el crimen aterrador que ha causado conmoción en Italia y se ha convertido en uno de los más espeluznantes de los últimos tiempos.

(Foto: New York Post)

"Estábamos grabando una película porno. Ella estaba atada, tenía una bolsa en la cabeza. Empecé a golpearla con un martillo por todo el cuerpo, no muy fuerte. Luego, cuando llegué a la cabeza, comencé a golpearla con fuerza, no estoy seguro de por qué. No sé qué me pasó. Creo que ya estaba muerta, no sabía qué hacer y le corté el cuello con un cuchillo de cocina", narró el sujeto.

Tras asesinarla, reveló que hizo algunas compras para terminar de deshacerse del cuerpo de la mujer.

"Primero compré un hacha para poder repartir el cuerpo en bolsas. Luego limpié el apartamento y lavé los trapos en la lavadora", agregó en su confesión.

(Foto: Twitter)

Fingió ser ella

Cabe destacar que el sujeto, en su primer intento para borrar los rastros de Carol intentó quemarla, pero le resultó inútil. Así que inició su segundo plan.

La tuvo guardada en un congelador durante dos meses y luego lanzó por una carretera montañosa Lombardía los sacos que tenían guardados los restos del cadáver de la actriz.

El macabro hallazgo ocurrió el 26 de marzo. De acuerdo con los avances de la investigación, se dio a conocer que el asesino fingió ser la actriz, pues, utilizó su celular para responder mensajes.

Sin embargo, la ausencia de contenido de Carol en sus redes sociales, comenzó a preocupar a sus fanáticos, por lo que intentó despistarlos por cierto tiempo, pero ya no le fue posible.

Fue capturado

Las autoridades de Italia, informaron que Fontana se presentó a la comisaría cuando se confirmó la identidad de la víctima, pero negó estar vinculado con el suceso.

Luego de su declaración, la policía rastreó durante varias semanas su movimiento y encontraron un congelador en su hogar.

“Este hombre, amigo y vecino de la víctima se presentó ante Carabinieri para brindar información sobre la mujer desaparecida, ofreciendo circunstancias que de inmediato resultaron ser contradichas por los investigadores”, detalló la fiscal Lorena Ghibaudo.

Fue entonces, cuando confesó que la asesinó "accidentalmente", cuando ambos sostenían relaciones íntimas y que luego la descuartizó.

El martes 29 de marzo, Fontana fue arrestado y se le acusa de los delitos de: homicidio agravado en primer grado, descuartizamiento y ocultamiento de cadáver.

(Foto: Twitter)

*Con información de Marca.