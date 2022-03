Actriz de cine para adultos fue brutalmente asesinada en Italia

La actriz de cine para adultos fue descuartizada y depositada en varios sacos, el cadáver estuvo oculto por dos meses.

Carol Maltesi, de 26 años, fue asesinada después de haber filmado un video para adultos.

De acuerdo con lo publicado por diarios italianos, el crimen fue perpetuado por Davide Fontana, su vecino, quien mantuvo oculto el cadáver durante varios meses.

El cuerpo de la actriz de cine para adultos fue descuartizado y depositado en sacos.

El 26 de marzo, un hombre que transitaba por la zona de Lombardo, encontró cuatro sacos y de uno de ellos salía una mano, por lo que alertó a las autoridades correspondientes de Italia.

Tras realizarse las experticias, las autoridades lograron determinar que los tatuajes del cuerpo coincidían con los de Carol, quien además, era madre de un menor de seis años.

Se declara culpable

Se dio a conocer que el señalado utilizó el celular de la víctima por dos meses y se hizo pasar por ella respondiendo los mensajes que le llegaban. La investigación sobre el caso constató que Fontana, es un banquero y bloguero gastronómico.

Fontana, por su parte, confesó ser el actor del asesinato y reveló detalles del macabro suceso que realizó la noche del 10 de enero, cuando la joven llegó a su casa para grabar el video.

“Ella estaba atada en un poste de striptease, tenía una bolsa en la cabeza. Empecé a golpearla con un martillo por todo el cuerpo, no muy fuerte. Luego, cuando llegué a la cabeza, comencé a golpearla con fuerza, no estoy seguro de por qué. No sé qué me pasó. Creo que ya estaba muerta, no sabía qué hacer y le corté el cuello con un cuchillo de cocina. Estuve media hora mirándola y luego me fui a casa”, dijo.

