El aterrador thriller "Dejar el mundo atrás" llega a Netflix

-

"Dejar el mundo atrás" es un thriller apocalíptico que no puedes perderte.

Durante el mes de diciembre, Netflix no solo estrenará novedades navideñas. La popular plataforma de streaming también lanzó un thriller apocalíptico que promete ser todo un fenómeno que sin duda tienes que verla.

La película "Dejar el mundo atrás" es una adaptación del libro escrito por Rumaan Alam, siendo un éxito en 2020: al ser best seller de The New York Times y uno de los libros más populares de la librería Barnes & Noble.

Foto: Netflix

"Las vacaciones de una familia dan un giro escalofriante cuando dos desconocidos se presentan en plena noche buscando refugio frente a un ciberataque que se va volviendo más y más aterrador. En esta situación, todos deberán asumir su papel en un mundo que se desmorona", describe la sinopsis oficial de la película.

La versión cinematográfica está escrita y dirigida por Sam Esmail, famoso por crear la serie "Mr. Robot"

El elenco está conformado por Julia Roberts, Mahershala Ali, Ethan Hawke, Myha'la, Farrah Mackenzie, Charlie Evans y Kevin Bacon.

¿Cuándo se estrenó Dejar el mundo atrás?

Esta cinta recién se estrenó este viernes 8 de diciembre. Así que si deseas verla, puedes hacerlo a través de Netflix, ya que se encuentra disponible dentro del catálogo de la plataforma.

Mira aquí el tráiler: