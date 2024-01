¿Bernardo Arévalo en Chile? El audio del presidente que termina en un TikTok

-

El audio del presidente en el que afirma preferir a la cantante Taylor Swift ahora es usada por una página en Chile.

Nuevamente, el momento en que el actual presidente de Guatemala respondía preferir a Taylor Swift sobre Kanye West es usado por admiradores de la cantante.

En este caso, ocurrió con la cuenta de "Wally's Chile", una cuenta de un restaurante en Chile que es conocido por sus videos de comedia en TikTok.

El video fue subido el pasado viernes, y ha llegado a los más de 19 mil likes. Entre los comentarios, algunos usuarios se preguntan si los creadores del video sabían que la persona que habla en el audio es el actual presidente de Guatemala.

Algunos de estos comentarios serían: "El buscador: Presidente de Guatemala Taylor", "Cómo es que están usando un audio del presidente" y "El audio de mi presidente".

#parati #lentejas #humor #potaxies #comedia #wallysburger #chile ♬ sonido original - Xime⸆⸉ (Vic's version) @wallyschile TODA LA VIDA #fypシ

Además, algunos mencionan el término "swiftie", este es utilizado por los fanáticos de Taylor Swift para referirse a sí mismos.

La relación entre Arévalo y Taylor Swift es algo muy comentado tanto en algunos círculos de Guatemala como entre los fanáticos de Taylor Swift, razón por la que en una ocasión una página de fanáticos de la cantante anunció la victoria electoral de Arévalo.

¿Dónde nació el video?

El 27 de abril, cuando Guatemala estaba en tiempo de propaganda electoral, el en ese momento candidato subió un video en el que le cuestionaban si era del equipo de Taylor Swift o Kanye West.

Ante esto, el presidente respondió preferir a Taylor Swift por canciones como "Shake it Off", "Cardigan" y por "no estar loca".