Guatemalteco cuenta cómo fueron estafados por show de Taylor Swift

Un guatemalteco contó su amarga experiencia al ser parte del grupo de 200 fanáticos nacionales estafados al viajar a ciudad de México para asistir al show de Taylor Swift.

El fotógrafo y artista visual guatemalteco Jose Pablo Anleu contó que fue víctima junto a otros swifties del país, al adquirir el servicio de una agencia de turismo confiable que, a su vez, fue timada por una empresa mexicana que supuestamente le apartó las entradas de ingreso al show.

Este es su relato

"Hace meses, luego que fuera la venta oficial de las entradas al concierto en México, empezaron a ofrecer en Guatemala paquetes de viaje para asistir al concierto con boleto aéreo, transportes y por supuesto, entradas al concierto. Tan legítimo se presentaba esto que incluso podías escoger la localidad a la que querías asistir, una amiga y yo escogimos la Verde A", inició.

"El paquete entero no fue barato pero todo por poder cumplir el sueño, lo que sí llamó mucho la atención es que nunca nos dieron las entradas físicas al concierto y por más que estuvimos preguntando el proveedor de México siempre respondió que 'pronto'. Llegó la fecha del viaje y nos prometieron que nos entregarían las entradas al concierto físicas al bajar del avión y juntarnos con personas de la operadora de México que nos recogerían, al preguntar ya en México, nos dijeron que nos estarían contactando por la tarde a través de WhatsApp, para entregarnos los boletos físicos, que tampoco sucedió, para referencia les dejo lo que nos prometieron originalmente con los boletos y la zona que adquirí", informó.

"Hoy aún nos sentíamos inseguros al respecto, escribimos al número de servicio al cliente y nos respondieron esto: 'Te comento que tu traslado está programado para hoy al concierto de Taylor Swift, el operador les dará más información acerca del acceso al lugar y la dinámica a seguir para hoy', cuando se acercaba la hora en que nos recogerían, estábamos a punto de bajar al lobby del hotel cuando por un grupo de WhatsApp nos enteramos del problema y luego vimos el video de Isis", explicó, mostrando una reunión de los afectados con representantes del tour operador guatemalteco que explicaban que no había entradas para ingresar al show.

"Como a nosotros no nos avisaron de esta conferencia decidimos seguir esperando en el lobby junto a otras chicas que también iban al concierto y que no tenían idea de lo que estaba pasando, pregunté nuevamente al número de servicio al cliente y me respondieron: 'ya están en camino, debido a que se están realizando más pickups van con retraso, favor permanecer en el lobby', luego llegó un bus por nosotros y nos dijeron que la persona encargada de las entradas estaba en camino nos subieron al bus donde había otras personas, también de Guatemala de otras agencias y todos nerviosos con lo que estaba pasando y si entraríamos".

"Ya en el bus esta persona de la operadora se disculpó con nosotros por 10 minutos (tengo video) y nos explicó que nos querían apoyar con que estuviéramos en el concierto y que nos iban a conseguir entradas en General B, que ya las tenían aseguradas y múltiples excusas, para referencia de precios yo iba a Verde A, había unas chicas de Platino, etc., también les reclamamos que necesitábamos el reembolso de la diferencia de los tickets ya que no es lo que habíamos comprado y nos dijeron que iban a asegurarse de que se hiciera eso".

"Llegamos a Foro Sol y nos dividieron en dos al grupo, la mitad con una chica de la operadora y la otra mitad con el chico porque nos tenían que entrar por separado, creo que el grupo que se fue con la chica sí entró, creo, antes de todo esto nos querían hacer firmar que aceptábamos ir a General B y todos se opusieron alegando de que firmaríamos de que habíamos ido luego del concierto y aparte, hasta tener confirmación que nos darían el reembolso".

"Tuvimos que caminar bordeando Foro Sol desde la puerta 3 hasta la 15 y nos tuvieron desde las 3:30 o 4 de la tarde, esperando a que apareciera el 'contacto' de las entradas, horrible ver pasar a todos los que sí llevaban sus boletos y podían entrar, 5:35 de la tarde y nada, 'ya casi viene', 'ya nos van a dar acceso', 'no van a tener que hacer fila', 'van a pasar directo', 'solo estamos esperando x,y,z', a cada rato hablaban el de la operadora y el contacto y nunca nos dijeron claramente nada, todo era un 'esperemos, ya casi', lo shady del asunto es que siempre hablaban lejos, acá se ven atrás de las patrullas", contó.

"Por fin entramos al área de parqueo en puerta 15 a seguir esperando... a las 6:34 de la tarde más excusas y nada claro, empezó a lloviznar y a hacer frío, 6:50 y nada, ya los ánimos mal y personas llorando, en fin, cero respuestas o comunicación y los demás en paz, disfrutando como deberíamos haber estado nosotros. Tras reclamar nos dijeron que teníamos que movernos a la puerta original y nos sacaron a prisa, es lejísimos, Sabrina Carpenter ya había empezado y adivinen, llegamos a seguir esperando, nos habían jurado que hoy sí, el contacto tenía los boletos, pero al llegar hablaban por un lado, se alejaban, hablaban por teléfono, todo super sketchy (incompleto) y nada, Taylor empezó y este fue uno de los momentos más horribles, sabiendo que deberíamos haber estado adentro de la localidad que escogimos", explicó.

"Resulta que otro 'contacto' ahora sí tenía entradas y nos mandaron a alguien más de la operadora para que nos llevara en carro, manejando súper imprudente, pasándose rojos, metiéndose entre carros para llegar al otro lado otra vez, al llegar otra vez nada, el tipo del carro, por estar nervioso, aceleró y casi me atropella, me pegó con la portezuela abierta del carro, ir escuchando toras las eras pasar, solo... ¡terrible!, además del cansancio emocional y físico de todo esto".

"Mi amiga y yo para este punto ya estábamos hartos y con casi cero señal, desde Guatemala nos estaba apoyando la agencia en hablar con México y múltiples veces les aseguraron que ya estábamos dentro y con brazalete, una total mentira, pedimos que queríamos reembolso total de todo, nos trataron de insistir en que entráramos ese día y que nos darían entrada para sábado también y a los 200 guatemaltecos más supongo, pero ya no tenía punto con el concierto tan avanzado y pedimos volver al hotel a 4 de las chicas las convencieron una vez más y las llevó otro contacto, mi comentario a mi amiga fue: 'cómo los de esta operadora dejan que cuatro mujeres incluyendo una menor, se vayan con un extraño que las llevó por una ruta rara' y ahí quedó, nosotros al auto, nos hicieron esperar en el auto y regresaron las chicas, aquí de lo más turbio resulta que el que las entró, les puso brazaletes de backstage y las estaba metiendo por ahí y lo encontraron los policías y él se fue huyendo y dejó a las chicas a su suerte, ¿se imaginan a la niña asustada? ¿por qué los policías rodeándolas? ¡qué traumático e innecesario ser contrabando y que nos arriesgaran! cómo hicieron toda esta tarde y noche".

"Fue espantoso escuchar que comenzaba el concierto y nosotros afuera, ¡horrible, horrible!" concluyó.

Tour operadores de Guatemala timados:

La supuesta empresa que habría estafado a Mexitours se llama Global W México Producciones SA de CV. y la empresa afectada aseguró que desapareció de un momento a otro, sin embargo los afectados afirman que esto puede ser una mentira.

"Queremos informar de un incidente que involucra a nuestro proveedor de boletos en relación al concierto de Taylor Swift en CDMX. Lamentablemente hemos sido víctimas de un acto de estafa en relación con las entradas adquiridas. Queremos enfatizar que no hemos dejado de mantener una comunicación constante con los pasajeros y clientes afectados. Es importante resaltar que a pesar de este contratiempo hemos asegurado la provisión de todos los servicios desde su llegada a México, entendiendo plenamente las frustración que ha causado. Deseamos transmitirle que estamos tomando medidas activas ya que esta situación es completamente ajena a nuestra ética de trabajo y está en total contradicción con nuestros valores fundamentales", afirmó Mexitours.

National Travel Antigua Viajes hizo un video explicando que fueron víctima de estafa, "trajimos un grupo de más de 60 personas al concierto de Taylor Swift, hicimos el pago, lamentablemente nos topamos con una situación fraudulenta, donde no solo nosotros, sino más de 16 agencias de Guatemala, Centroamérica, República Dominicana y Ecuador, en un paquete de entradas, se generó una duplicidad, esta es una situación lamentable", explicó Vinicio Zamora y Marta Roca. Otra empresa involucrada fue Tours502.

