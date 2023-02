AuronPlay y su novia envueltos en un escándalo de acoso

AuronPlay y su novia son criticados en redes sociales por tuit de acoso a la madre de un niño desaparecido.

El streamer español Raúl Álvarez Genes, conocido como AuronPlay y su pareja Biyín se encuentran en medio de la polémica por una serie de tuits sobre el nazismo y por las denuncias de acoso de la madre de Yeremi Vargas, Ithaisa Suárez, a quienes llamaron reiteradas veces riéndose sobre la desaparición de su hijo.

AuronPlay, que nunca ha tenido filtros al hablar, ha sido el objeto de las críticas de miles de usuarios en redes sociales por su actitud y los tuits ofensivos de su novia, la creadora de contenido Biyín, cuyo nombre real es Sara Moledo.

Hace unas horas, aparecieron un buen número de tuits en donde hizo apología y enalteció temas como el nazismo, aplaudiendo actitudes xenófobas o violentas contra personas de otras creencias o culturas.

Pero el detonante de la polémica comenzó hace unos días con la entrevista del youtuber Axel Blase 16 a Ithaisa Suárez, madre de Yeremi Vargas el niño que desapareció en Gran Canaria, España, en el año 2007.

Yeremi Vargas no ha aparecido desde el 2007

El caso de Yeremi conmocionó a la opinión pública en España hace más de 16 años y aún sigue sin resolverse, dejando a la familia en una situación de desamparo.

Suárez, que mantiene vivo el recuerdo de su hijo, estuvo rememorando algunas de las cosas negativas que vivió con la desaparición, afirmando que una de las cosas que más le dolió fueron las llamadas y los tuits que recibía, día sí y día también, por parte de famosos en redes sociales que se burlaban y hacían mofa de lo ocurrido.

"Recuerdo que hizo bastante humor negro enfocado en mi hijo Yeremi y yo le pedí por favor que parara, pero se reían en grupo", confirmando, en el minuto 58 del vídeo de YouTube, que Biyín y otros, hicieron bromas constantes sobre a situación. Ithaisa Suárez llegó a denunciar el acoso a Twitter y las autoridades en su día.

"AuronPlay me pidió disculpas en su momento, yo tuve que denunciar porque las cosas que me ponían eran gravísimas, esto fue en 2013", explica la madre del desaparecido sobre una denuncia que se archivó.

"Pero las cosas que esa señorita y el grupo de humor negro, Comando Troll, por ese momento hicieron a nuestra familia fueron muy graves", añadía. La madre de Yeremi tuvo que medicarse en aquellos meses, completamente desesperada por la situación. "Yo tuve que tomar incluso medicación por los ataques de ansiedad que nos hicieron pasar", concluía en la entrevista.

Biyín ha negado las acusaciones en un directo reciente, explicando que todo ha sido un montaje. "Es una señora que me acusa de unas cosas que yo no sé, una de dos: o se está equivocando o alguien le ha pagado", remarcaba la creadora de contenido.

"Yo quiero pensar que esta persona se está confundiendo. Yo no soy gilipollas en esta vida, soy muchas cosas, pero gilipollas y tonta no lo soy. Y yo sé todo lo que he hecho en mi vida y lo que no he hecho", aludiendo que todo estaba en manos de sus abogados y que, de ese tema, no iba a hablar más.

A raíz del incidente relacionado con la entrevista, comenzaron a salir supuestos tuits antiguos de Biyín, en los que hacía mofas con el nazismo y otras actitudes violentas. Los seguidores de la streamer hablan de un acoso y derribo injustificado, aludiendo a que en Twitter, en 2013, se hacía mucho más humor negro del que se hace ahora y que los tuits han sido sacados de contexto.

Además, han aparecido algunos tuits en los que se burlaba del caso de Yeremi Vargas y hacía apología de violaciones a menores de edad con su antiguo nick, @SaraBJean. En estos momentos, la creadora de contenido y sus seguidores están enzarzados en una polémica, con defensores y detractores que afirman que ni la edad ni la excusa del humor, son suficientes para justificar este tipo de actitudes.

La gente si cambia, pero no estamos hablando de chistes tontos en Twitter, estamos hablando de un acoso a una madre que perdió a su hijo. Esa es la diferencia, dejen de justificar a #biyín que hayan pasado 10 años no quita el daño que hizo y nada justifica lo escoria de persona. pic.twitter.com/53CiyTj6qc — La tía Vian. (@ElfaThorrez) February 4, 2023

En las últimas horas, ambos han borrado tuits y comentarios en otros sitios web, intentando controlar la oleada de críticas, cancelaciones y capturas que han surgido en redes sociales con respecto a sus publicaciones de humor negro. "A mí me han metido en el plato de una manera muy gratuita. ¿Pero qué coño voy a acosar yo a esta señora ni a ninguna otra? ¿Estamos completamente locos?", se ha defendido AuronPlay tras mostrar un apoyo completo a Biyín.