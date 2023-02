Los gestos de Ben Affleck que se viralizaron en los Grammy

En redes sociales se volvieron tendencia los videos de los gestos de Ben Affleck en la ceremonia de Los Grammy 2023.

EN CONTEXTO: La razón por la que Adele y Sam Smith fueron tendencia en los Grammy

Miles de personas compartieron videos y fotografías de los gestos del actor estadounidense Ben Affleck quien acompañaba a su pareja Jennifer López en la gala de los Grammys 2023. Cabe destacar que no es el ambiente del actor, pues es consagrado en Hollywood y el ambiente de fiesta, con el cual su pareja estaba cómoda, parecían producir el efecto contrario en él.

Los gestos aburridos del actor llamaron la atención de las personas que observaron la transmisión y en redes sociales se compartieron videos durante varios momentos de la ceremonia de Los Grammy.

Ben Affleck es yo cuando voy a una fiesta y pienso que mejor me hubiera quedado en mi casa pic.twitter.com/98XMwchYjA — steph pov (@swandyb) February 6, 2023

Ben Affleck siempre trae cara de que lo obligan a ir a todo



pic.twitter.com/vLqewQ1Alh — Elán (@_elan_) February 6, 2023

Jennifer Lopez se ve que trae cortito a Ben Affleck ya me lo andaba puteando a media premiación



Casi pude escuchar el



Ya ves te dije que … bla bla bla ahorita ni me hables Ben no quiero pelear no me hables te lo digo enserio pic.twitter.com/gvJeHLPYSt — Danydrugs (@DanydrugSS) February 6, 2023

Ben Affleck pensando que para eso se ha perdido el capítulo de The Last of Us pic.twitter.com/lYQd76ggBv — Mr.Freaki (@MisterFreaki) February 6, 2023

El año pasado, el actor e intérprete de Batman se casó con Jennifer López, luego de que tuvieron una relación que terminó hace 17 años. Desde que volvieron a revivir su pasión, los artistas han sido fotografiados juntos en varias ocasiones y en muchas de ellas ha llamado la atención el notable cansancio de Ben Affleck, mismo que se dejó ver en la entrega de los Grammy.