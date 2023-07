¡EN VIDEO! Avión se desploma sobre hangar en el que se refugiaban personas en Polonia

-

Un avión se estrelló en un hangar en un aeródromo cerca de Varsovia y mató a cinco personas, dijeron las autoridades polacas.

Los equipos de rescate señalaron que el avión, con tres ocupantes, chocó contra un hangar donde había 13 personas refugiándose de la tormenta.

(Foto: AFP)

"Cinco personas murieron y ocho están heridas, dos de ellas de gravedad", dijo el portavoz de la policía de Varsovia, Sylwester Marczak, que precisó que el piloto figuraba entre los fallecidos.

Five people killed after skydiving plane crashes into a hangar at Chrcynno Airfield in Poland. pic.twitter.com/mguRWDeG0O — Breaking Aviation News & Videos (@aviationbrk) July 18, 2023

El avión cayó en el pueblo de Chrcynno, a 47 kilómetros de Varsovia, en un pequeño aeropuerto conocido por el entrenamiento de paracaidismo.