¡Derrapa y choca! Avión se accidenta durante el aterrizaje (video)

-

Un avión derrapó sin control sobre una pista por varios metros hasta que se estrelló en uno de los muros del aeropuerto.

Un avión de la aerolínea Halla Airlines, que llevaba pasajeros a bordo, se salió totalmente de la pista al tener que realizar un aterrizaje forzoso en el Aeropuerto Internacional de Mogadiscio, capital de Somalia, de acuerdo con información de la Autoridad de Aviación Civil.

Al momento de tocar tierra, el piloto perdió por completo el control del avión, derrapando sobre la pista hasta que se estrelló contra uno de los muros del aeropuerto.

Avión de pasajeros se sale de la pista tras un aterrizaje forzoso



Luego de tocar tierra, el piloto perdió el control de la aeronave, por lo que esta derrapó sobre la pista por varios metros, hasta que finalmente se estrelló contra uno de los muros del aeropuerto. pic.twitter.com/uaLOSBoxlp — Sepa Más (@Sepa_mass) July 11, 2023

Video: Halla passenger airplane crash landing at Adan Abdulle International Airport(AAIA) earlier this morning.



The plane that crash landed was carrying passengers from Garowe, and among the passengers include; two former Prime Ministers of Somalia, Abdiweli Gas and Omar… pic.twitter.com/86R8AkMEfZ — Abdihalim Bashir (@HornExpert) July 11, 2023

Según información de los reportes oficiales, el avión llevaba a 34 personas entre pasajeros y tripulación.

Afortunadamente ninguna de las personas resultó con heridas graves. Sin embargo, las autoridades ya están investigando el incidente para poder determinar las causas que originaron el accidente.

(Foto: Twitter)