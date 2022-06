Belinda rompe el silencio sobre su salud tras casi desplomarse en concierto

Belinda sufrió quebrantos de salud durante su concierto en Monterrey.

Belinda habló sobre su estado de salud después de que durante su pasada presentación en el Machaca Fest 2022, se sintiera un poco mareada y a pesar de sus malestares continuó con el show hasta el final, incluso sorprendió a los asistentes cantando "El baile del sapito".

Belinda concedió una breve entrevista telefónica al programa Hoy, donde habló sobre su estado de salud tras bajar del escenario en Monterrey.

Explicó que una de las razones por las cuales se mareo fue el radical cambio de temperatura que sufrió, ya que en España los niveles son inferiores a los que se experimentan en el norte de México.

“Si, es que en Monterrey hace mucho calor y cuando no estás acostumbrado a tanto calor... vienes de un clima distinto más la adrenalina, más el estrés, más la responsabilidad, los nervios, el vuelo, todo pasó. Pero bueno, no pasa nada porque estoy bien y esas cosas pasan”, dijo.

La cantante también comentó que sus malestares fueron resultado de un cúmulo de emociones que vivió desde antes de presentarse en el festival, pues se sentía muy nerviosa por volver a cantar después de la pausa que tomó para interpretar a África en "Bienvenidos a Edén".

“Yo tenía ansiedad porque es una responsabilidad de no subirte al escenario en un tiempo, porque estuve haciendo otra cosa completamente distinta, la actuación no tiene mucho que ver con estar en un escenario con tanta gente y cantar. Se me bajó la presión, tenía nervios, no había comido bien precisamente porque estaba como con esa preocupación y angustia de ‘quiero que todo salga bien’”, agregó.

Por último, aseguró que sus malestares terminaron en cuanto cumplió con su compromiso y actualmente se encuentra mejor.