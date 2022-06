Belinda estuvo a punto de desplomarse en pleno concierto (Video)

Un video muestra el momento en el que Belinda estuvo a punto de desplomarse en pleno concierto.

Belinda ha vuelto a los escenarios y proyectos de pantalla chica, luego de estar ausente por mucho tiempo. La artista de doble nacionalidad retomó su carrera tras su controversial ruptura amorosa con Christian Nodal.

En esa misma línea, su agenda se ha visto apretada y llena de trabajo, razón por la que regresó a México, pues se hizo presente en un festival de música en Monterrey, donde se llevó sin duda alguna, todas las miradas, no solamente por su impresionante belleza, sino por su inigualable talento.

Aunque todo fue muy especial para ella, vivió un episodio incómodo tras presentar algunos problemas de salud mientras interpretaba sus más grandes éxitos.

"Problemas de salud"

Pero como toda profesional, prefirió seguir con el espectáculo y regalarle un momento inolvidable a sus fieles seguidores, quienes estuvieron muy emocionados con su presencia .

"Me estoy sintiendo un poco mareada y no me quiero bajar del escenario, así que hasta no desmayarme no me voy a ir. No se asusten", fueron sus primeras palabras.

Así ocurrió

Justamente, una grabación muestra el momento exacto en el que la Princesa del Pop estuvo a punto de desmayarse. Sin embargo, ella detuvo por unos minutos el concierto y se refirió a sus fans con mucho cariño, lo anterior, mientras se recuperaba.

"Así, que si me hacen un favor y cantan esta canción por mí y yo me siento aquí con ustedes hasta que me sienta un poquito mejor. Quiero que sepan que vengo directo de un vuelo de 15 horas para estar aquí con ustedes porque los amo con todo mi corazón... Aquí estoy, no me voy a ir aunque me desmaye o se me baje la presión", dijo Belinda.

Mientras le explicaba al público lo que le ocurría, su equipo de trabajo le dio una botella de agua para que se hidratara y al mismo tiempo ella se sentaba sobre una bocina, para así evitar una tragedia.

¿Qué le ocurrió?

Posteriormente, le pidió a sus fans que cantaran una de sus más populares canciones, finalmente, pudo recuperarse y siguió con el espectáculo.

Este hecho preocupó a sus fans, pero ella manifestó sentirse recuperada y lista para dar lo mejor de sí misma.

Al parecer, la intérprete de "Las 12" sufrió un golpe de calor y se deshidrató, pues en esa ciudad la temperatura están actualmente mayor a 32 grados. A eso se le suma que no pudo descansar de largo vuelo que tuvo.

*Con información de El Heraldo de México.