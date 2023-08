La modelo Bella Hadid lucha contra una grave enfermedad

-

Bella Hadid sufre de una fuerte enfermedad que no la deja trabajar como modelo.

La supermodelo Bella Hadid, ausente de varios de los grandes eventos del mundo de la moda este año, compartió en sus redes sociales detalles sobre su lucha de años contra la enfermedad de Lyme y descartó una inmediata vuelta a las pasarelas.

"Regresaré cuando esté lista", escribió Hadid, de 26 años, en una extensa publicación este domingo en Instagram con fotos de su historia médica y en las que se le ve convaleciente.

"Vivir en este estado, empeorando con el tiempo y con el trabajo mientras intentaba enorgullecerme a mí misma, a mi familia y a las personas que me apoyan, me pasó factura de una forma que realmente no puedo explicar", dijo la estadounidense a sus casi 60 millones de seguidores.

Hadid fue diagnosticada con la enfermedad de Lyme en 2012.

En abril de este año, la supermodelo dijo que complicaciones con un tratamiento de conducto reactivaron síntomas de la enfermedad provocada por la picadura de una garrapata infectada.

"Estos más de 100 días de tratamiento adicional para esta enfermedad crónica de Lyme, casi 15 años de sufrimiento invisible", escribió Hadid, le dieron perspectiva.

La enfermedad, que ataca al sistema inmune, produce cansancio, fiebre, dolor de cabeza, rigidez en las articulaciones y dolores musculares, entre otros debilitantes síntomas.

Hadid ha intercalado sus apariciones en las más prestigiosas pasarelas del mundo con detalles sobre su batalla contra la enfermedad. Sin embargo este año la ausencia de eventos como el Met Gala y la Semana de la Moda de París desataron especulaciones.

"Estoy bien y no tienen que preocuparse", escribió en su post en el cual también agradeció a su familia, a sus seguidores, a su equipo de trabajo y al personal médico.

Las palabras de Hadid vienen luego de que su hermana, la también supermodelo Gigi Hadid, publicara en julio una foto de ambas con la leyenda "Mal puedo esperar por el regreso".

Ambas hermanas son supermodelos exitosas. (Foto: Redes Sociales)

Gigi, de 28 años, tuvo que calmar las especulaciones la semana pasada en otra historia aclarando que no era el anuncio de un inminente regreso.

"Bella acaba de terminar un largo e intenso tratamiento para la enfermedad de Lyme. No quería que algunos tomaran mi post como una promesa de que estará de vuelta para los eventos de la próxima temporada. Estoy muy orgullosa de ella y estoy deseando que vuelva cuando se sienta preparada", escribió Gigi.