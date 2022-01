Zayn Malik luce irreconocible tras ruptura con Gigi Hadid

Gigi Hadid y Zayn Malik están en medio de la controversia por las acusaciones de Yolanda Hadid, madre de Gigi.

Zayn Malik decidió tomarse un descanso de las redes sociales después de que tuviera una complicada separación de la madre de su hija, Gigi Hadid y después de un buen tiempo ausente publicó una fotografía con su radical cambio.

En su cuenta de Instagram, el exintegrante de One Direction presumió su nueva barba en una foto, en la que utiliza una chamarra de cuero y lentes de sol.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Zayn Malik (@zayn)

La última vez que Zayn publicó algo en Instagram fue en diciembre del 2021, cuando compartió una foto en blanco y negro con lentes de sol para promocionar su colaboración con una marca de lentes.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Zayn Malik (@zayn)

Sus fans no tardaron en reaccionar y mandarle mensajes positivos sobre su cambio de look, diciendo que se ve mejor y que le va muy bien a su look rockero.

¿Por qué terminaron Zayn y Gigi?

Zayn y Gigi terminaron el pasado mes de octubre cuando el medio TMZ reportó que el cantante había tenido un altercado con la madre de su novia.

De acuerdo con el reporte de TMZ, Yolanda, madre de Gigi entró a la casa de la pareja mientras su hija estaba de viaje y tomó fotografías de su bebé, algo que molestó a Zayn, quien había procurado mantener en el anonimato a su hija.

El cantante habría tenido un enfrentamiento físico con la mamá de su novia, lo cual provocó un conflicto familiar. Yolanda afirmó que Zayn la empujó mientras discutían por lo sucedido, pero él lo negó.

Por su parte Zayn publicó un comunicado en el cual decía que quería crear un lugar seguro y privado para que su hija creciera protegida y dijo que no contentaría a las acusaciones de Yolanda.

Finalmente, la pareja se separó debido al incidente y actualmente cuidan de su hija Khai como padres solteros.

De acuerdo con People, aunque ya no están juntos Gigi quiere que su hija crezca con un padre y actualmente se encuentran en un proceso legal para definir la custodia.