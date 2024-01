Bernardo Arévalo asume como presidente de Guatemala

-

Tras meses de tensión y crisis jurídica, Bernardo Arévalo asumió como Presidente de Guatemala y Karin Herrera como Vicepresidenta.

Con más de 10 horas de retraso y casi a media noche, finalmente Bernardo Arévalo y Karin Herrera pudieron asumir como Presidente y Vicepresidenta de Guatemala.

La jornada estuvo plasmada de retrasos e incidentes en el Congreso, lo que retrasó la toma de posesión de la X Legislatura y luego de la instauración de la nueva Junta Directiva, la cual es la encargada de entregar el mando al binomio electo.

Finalmente y después de los disturbios que se desarrollaron en el Legislativo, en donde hubo hasta bombas lacrimógenas en contra de personas que manifestaban su descontento con la bancada del expresidente Alejandro Giammattei y sus aliados, el mandatario logró asumir el cargo.

Sin embargo, no todos los invitados y delegaciones invitadas tuvieron la paciencia de esperar la juramentación y los actos protocolarios de Transmisión de Mando, y muchas se retiraron, incluyendo al Rey de España, Felipe IV.

Al evento fueron invitados más de 40 delegaciones internacionales y se tuvo la confirmación de unos 11 Jefes de Gobierno, pero algunos se retiraron de la Gran Sala Efraín Recinos, del Teatro Miguel Ángel Asturias.

No obstante, hubo quiénes continuaron en el lugar, como el Secretario General de la Organización de los Estados Americanos (OEA), Luis Almagro; la congresista estadounidense Norma Torres, quien pacientemente esperó durante horas que se desarrollara el cambio de Gobierno.

De igual forma, se observó al procurador de los Derechos Humanos, Alejandro Córdova; a los ex vicepresidentes Rafael Espada y Eduardo Stein; así como a funcionarios que en pocas horas serán juramentados como Haroldo Sánchez, quien será el encargado de la Comunicación Presidencial.

El gran ausente

De manera atípica, Bernardo Arévalo recibió el mando de Guatemala, sin la presencia de su antecesor Alejandro Giammattei, quien tras conocer la derrota de la bancada Vamos en el Congreso, anunció que ya había entregado el cargo.

Y, aunque en su mensaje en sus redes sociales escribió que lo hizo ante el riesgo de iniciar los actos protocolarios después de medianoche, desde hace días se tenía conocimiento que Giammattei se ausentaría de la ceremonia, pero la antigua Secretaría de Comunicación Social de la Presidencia se negó a confirmarlo.

"Ante el riesgo de llegar a media noche sin iniciar los actos protocolarios, en este momento hice entrega de los símbolos de la Presidencia al Congreso para que se me dé por separado del cargo como lo establece la Constitución de la República", escribió en sus redes sociales.

Aunque si se hizo presente el vicepresidente Guillermo Castillo, quien en los últimos años ha sido fuertemente criticado por su silencio en la denuncias de corrupción y abuso gubernamental de la administración en la que acompañó a Giammattei.

Entre aplausos y gozo

Entre aplausos y gritos de apoyo, se reanudó la sesión solemne del Congreso y el ceremonial para realizar la Transmisión de Mando de la Presidencia.

Todo fue observado bajo la mirada de las delegaciones internacionales, entre ellos la presidenta de Honduras, Xiomara Castro; el vicepresidente de Brasil, Geraldo Alckmin; el presidente de Colombia; Gustavo Petro; el primer ministro de Belice, Jonhnny Briceño; el Viceprimer ministro de Cuba, Jorge Luis Tapia Fonseca; el presidente del Parlamento de Marruecos, Rachid Talbi Alami, entre otros.

La sesión solemne del Congreso se retomó. Al momento en que se abrió el telón y aparecieron los diputados juramentados, los aplausos fueron muchos, pero no más que cuando se solicitó la presencia de la vicepresidenta electa Karin Herrera.

"¡Qué viva Karin! ¡Que viva Karin!", gritaban los asistentes, mientras que ella ingresaba al recinto acompañada de sus hijos, con un rostro con el que trataba de contener las lágrimas.

Los gritos de apoyo y los aplausos no tardaron con el recibimiento de Bernardo Arévalo, quien ingresó con la melodía "Primavera" de las Cuatro Estaciones de Vivaldi acompañado de su esposa Lucrecia Peinado.

Posteriormente ingresó el abanderado del Congreso, Román Castellanos, y se entonó el himno de Guatemala, para luego juramentar a Bernardo Arévalo como Presidente.

Al culminar, el presidente del Congreso, Samuel Pérez, colocó las insignias Presidenciales a Bernardo Arévalo y Karin Herrera, y ambos juraron respetar y defender la Constitución de Guatemala.

Discurso

"Se marcó un hito significativo... me llena con profundo honor asumir evidenciando que nuestra democracia tiene la fortaleza para resistir y que a través de la confianza podemos cambiar la situación de Guatemala", dijo Arévalo.

"Este honor es el fruto de la confianza esperanzada y sincera que millones de guatemaltecos han depositado en nuestro proyecto y refleja la fe... es un compromiso que asumimos con responsabilidad".

Arévalo expresó su reconocimiento por el respaldo que "las naciones hermanas" le brindaron a la democracia de Guatemala y aseguró que su acompañamiento fue importante.

"Durante los últimos meses nos enfrentamos a desafíos, que llevó a muchos a creer que estaríamos en un retroceso... sin embargo, el pueblo de Guatemala demostró su sabiduría e instituciones como el Tribunal Supremo Electoral y la Corte de Constitucionalidad permitieron estar aquí con un real compromiso", subrayó.

"Nuestro primer gran compromiso: Nunca más el autoritarismo. Jamás permitiremos que la violencia sea empleada como medio para promover agendas políticas o preservar privilegios. No toleraremos la intolerancia y la arbitrariedad. No permitiremos que nuestras instituciones se dobleguen otra vez ante la corrupción y la impunidad".

Al mismo tiempo agradeció a a los jóvenes que "no perdieron la esperanza que hoy puedo hablarles desde este podio. Es gracias a las familias que no cedieron ante la desinformación y la mentira. Es gracias al liderazgo ancestral, a los cuatro pueblos que quienes no dejo de aprender y valorar diariamente consciente de las deudas históricas que debemos resolver".

"Gracias a todos que eligieron hacer que hoy Guatemala cambie. Muchas gracias. Para honrar nuestro pasado apreciar nuestros logros e impulsar el progreso del país es imperativo cultivar la unidad y la armonía".

También hizo un llamado al pueblo de Guatemala, a sus líderes políticos, ancestrales, a los profesionales y empresarios para unirse "con valentía abracemos nuestras diferencias y reconozcamos la riqueza que aportan a la sociedad", pues aseguró, "nos encontramos en una oportunidad histórica para revertir décadas de abandono social y deterioro institucional".

"La crisis política de la que estamos emergiendo nos ofrece una oportunidad única de edificar una institucionalidad democrática, robusta y saludable, sobre los escombros de este muro de corrupción que estamos empezando a derribar".

Promesas

"Hoy como nación estamos haciendo historia para atender este llamado contamos con un plan que se resume en una fórmula sencilla, no puede haber democracia sin justicia social y la justicia social no puede prevalecer sin democracia... esta fórmula ha estado notoriamente ausente en la administración gubernamental".

"Realizaremos inversiones significativas y estables en servicios fundamentales como electricidad, agua, saneamiento y vivienda. Estos no sólo son derechos que debemos asegurar para cada habitante de Guatemala, sino que también la generación de estos servicios generará miles de empleos".

"Ampliaremos el acceso de la calidad de los servicios de salud, guiados por principios que promueven la salud, para mejorar el bienestar de todos los habitantes".

"Mantendremos un programa que permita al Estado asegurar la vacunación y el acceso a medicamentos, incluyendo aquellos imprescidibles para tratar enfermedades crónicas".

"Lucharemos de manera decidida contra la desnutrición para lograr que finalmente todos los niños y niñas tengan la oportunidad de crecer dignamente".

"Implementaremos medidas para expandir el sistema educativo, asegurándonos que responda con calidad y pertinencia cultural a las necesidades de la infancia. Trabajaremos para eliminar de las barreras geográficas, económicas y sociales que obstaculizan el acceso a la escuela".

También prometió viviendas dignas, fortaleciendo las inversiones en servicios básicos en conjunto con las municipalidades, así como carreteras primarias y secundarias y caminos rurales, programas de riegos para incrementar la producción.

Prometió un metro para mejorar la movilidad de los ciudadanos de la ciudad y de Mixco y se sentará las bases para consolidar el desarrollo humanos.

A la vez dijo que contemplan la creación de programas de crédito para impulsar a la mediana y pequeña empresa, con programas de capacitación laboral para dotar de herramientas prácticas a los jóvenes.

Asimismo prometió promover la inversión nacional y extranjera para expandir la estructura productiva del país, buscando un crecimiento inclusive, sostenible y ético. Considerando un enfoque especial en la administración pública para preservar bosques, ríos y lagos con un nuevo sistema de gestión de desechos sólidos.

"Este es el inicio para devolver a esta tierra generosa que nos ha brindado y protegerla para las nuevas generaciones".

"Mi gobierno está firmemente comprometido con la lucha por la preservación y la expansión de los principios de libertad y democracia en Guatemala y Centroamérica y estará presente donde sea necesario apoyar estos esfuerzos. El futuro de Guatemala es inseparable al futuro de Centroamérica que influye en el curso del continente".

"Me dirijo a todos, a los cuatro pueblos a este pueblo maravilloso de Guatemala, hoy los diversos pueblos que componen la nación avanzan llevando consigo la antorcha de dignidad y libertad. Esta generación de guatemaltecos se ha erigido como un ejemplo de dignidad y determinación para las generaciónes que nos seguirán".

"Solo podemos mirar con esperanza y con fe. Nuestra nación conformada por sus cuatro pueblos se encuentra bajo una oportunidad excepcional e inesperada para transformar el curso de nuestra historia, vamos a aprovecharla y de esa manera que viva Guatemala".