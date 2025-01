Brian Nichols anuncia su retiro del Departamento de Estado

-

Brian Nichols se retira luego de 36 años de servicio, el anuncio se hizo por medio de redes sociales.

Brian A. Nichols, subsecretario de Estado para Asuntos del Hemisferio Occidental, ha anunciado su retiro del Departamento de Estado de EE. UU. tras 36 años de servicio diplomático.

En un comunicado publicado en su cuenta oficial de X, destacó su labor en la promoción de la democracia, la seguridad y la prosperidad en América y a nivel global.

"Después de 36 años de servicio a mi país como diplomático estadounidense, hoy me retiro de @StateDept. Confío en que la importante labor de forjar alianzas para que las Américas —y el mundo— sean más seguros, democráticos y prósperos continuará. -BAN"

El trabajo del ex secretario llegó a países como Perú, Colombia y Zimbabue, además agradeció a colegas y socios internacionales. Durante su gestión, impulsó alianzas continentales, la economía, y los derechos humanos.

Nichols también participó en la toma de posesión del presidente de Guatemala, Bernardo Arévalo y Karin Herrera, el 14 de enero de 2024.

«Poderoso por estar al lado del pueblo guatemalteco para presenciar la toma de posesión del presidente Bernardo Arévalo y la vicepresidenta Karin Herrera". Foto: X

Resaltó la importancia de la diplomacia estadounidense en mejorar las condiciones de vida y fortalecer la democracia.

El Departamento de Estado aún no ha informado quién asumirá el cargo de Subsecretario de Estado para Asuntos del Hemisferio Occidental tras la salida de Nichols.