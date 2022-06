"No te rías": Camilo arremete contra periodista que se burló de Evaluna

Camilo Echeverry arremetió contra un periodista que criticó a su esposa Evaluna Montaner por haber comido la placenta de su bebé al nacer.

Durante una entrevista en el programa "La Resistencia" el músico contó que su esposa ingirió la placenta encapsulada, luego de cocinarla al vapor, deshidratarla y colocarla en la pastilla, de pronto uno de los comunicadores que estaba en el estudio comenzó a reír.

“Tu te ríes, amigo, pero no. No te rías porque sí... ella preparó todo lo de la placenta y nos ofreció una gama de posibilidades (para comerla)”, concluyó.

“Índigo nació. Dios estuvo presente en cada segundo del parto en nuestro hogar. Es una niña feliz y curiosa, Evaluna es la mujer más fuerte, virtuosa y valiente que ha pisado este planeta. ¡Todo mi respeto, mi servicio y mi entrega a la reina de esta casa!”, escribió cuando anunció el nacimiento de su bebé.

La pareja ha sido fuertemente criticada por realizar la práctica de "Placentofagia", que hace referencia al consumo de la placenta, esta se forma dentro del útero durante el embarazo y proporciona oxígeno y nutrición al bebé, a la vez que elimina sus desechos. La placenta se conecta con el bebé mediante el cordón umbilical durante los 9 meses de embarazo.

Se dice que podría ser un alimento que beneficie a la madre sin embargo no se ha encontrado evidencia científica concreta. Una investigación de la American Journal of Obstetrics and Gynecology en Estados Unidos, concluyó que no existía ningún beneficio observable para la madre. Varias celebridades han realizado esta práctica.

Mira aquí la entrevista: