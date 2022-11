Canal de TV francés destaca máscaras de Chichicastenango

El canal francés Ushuaïa TV destacó la elaboración de las máscaras en Chichicastenango a través de un documental.

El medio televisivo enfocado en naturaleza, cultura y viajes, mostró el trabajo del historiador y sacerdote maya Luiz Ricardo Ignacio y su hijo Iván Ignacio Calel, quienes continúan una labor de 4 generaciones, consistente en hacer máscaras talladas en madera, nacidas de los mayas y mezcladas con la religión católica tras la conquista de los españoles.

En el documental Ignacio y su hijo, explican el tiempo y la precisión para realizar estos preciados objetos, Luiz comentó que sus abuelos le transmitieron este conocimiento que continúa transmitiéndolo a la próxima generación para que no se pierda.

"Son diseños que dejaron los mayas y que hacían en oro y plata, nosotros las trasladamos en madera, no las inventamos, tal y como las dejaron, las hacemos, solo que en grande, no en miniatura, afortunadamente mis abuelos conservaron esas piezas y nosotros logramos sacar réplicas en madera, el color que estamos empleando es natural, no químico, pero ese es un secreto que ha venido desde hace muchos años, el abuelo le dejó el secreto a mi papá y mi papá cuando ya se sintió muy cansado me dejó el secreto", dijo Luiz.

"Como joven considero que es muy importante conservar la cultura, que no perdamos nuestra identidad, ahora los jóvenes, pocos se interesan en la cultura maya, se van a lo técnico a computadoras, que los hace alejarse", dijo Iván acerca de este legado.

(Foto: Oficial)

"La gente viene, cada uno celebra sus fiestas patronales, por supuesto que esto no es maya, es la influencia española, la religión maya y católica, ya es sincretismo", contó Ricardo.

El video fue hecho por Ekla Production. Parte del trabajo documental fue compartido por el Facebook de "Museo de Máscaras Ceremoniales". en octubre de 2022

MIRA EL CLIP.