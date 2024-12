Caso B410: Abogado que creó más de 200 empresas queda en prisión

-

Un notario, que creó más de 200 empresas vinculadas al caso B410, iniciará el 2025 en la cárcel.

Ligado a proceso penal y en prisión preventiva quedó el abogado David Francisco Barrera Maldonado, presunto implicado en el millonario caso de defraudación tributaria conocido como B410.

La audiencia de primera declaración del profesional se inició el jueves 26 de diciembre y concluyó este viernes en un juzgado tributario, donde se ordenó al Ministerio Público (MP) investigarlo por lavado de dinero.

Dos meses tendrá la Fiscalía de Delitos Económicos para realizar las pesquisas y durante ese tiempo el notario permanecerá en la cárcel.

El notario David Francisco Barrera permanecerá en la cárcel, donde recibirá el año nuevo. (Foto ilustrativa: Archivo/Soy502)

Creó más de 200 empresas

El ahora procesado es el responsable de crear más de 200 empresas las cuales integraron la red B410, que evadió impuestos desde 2021 hasta 2024, según detectó la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT), en agosto pasado.

Sin embargo, su abogado defensor dijo que no hubo ninguna irregularidad en la creación de las compañías y reconoció que Barrera vendía las sociedades a otras personas, quienes quedaban bajo la responsabilidad de estas.

De acuerdo con el defensor, la imputación a su patrocinado es porque al vender las acciones de las empresas no emitía facturas, ya que esa transacción está exenta del pago del impuesto al valor agregado (IVA). "Por vender acciones, no se debe facturar, porque no genera impuestos", remarcó.

Asimismo, hizo ver que la fiscalía acusa a Barrera de lavado de dinero, porque depositaba lo obtenido por la venta de las empresas a sus cuentas bancarias, pero no tenía facturas que comprobaran de dónde procedía el efectivo.

“ Al no facturar, cuando vendía las acciones, lo que hacía era meter el dinero en su cuenta bancaria ” Abraham Girón , abogado defensor de David Barrera

Preocupado por su salud mental

El abogado defensor de David Barrera se mostró tranquilo por la situación de cliente, pues aseguró que "se demostrará que no hubo delitos en la conformación de las empresas" y que tampoco evadió impuestos.

Lo que sí dijo preocuparle es la salud mental del notario, ya que, según contó, tiene problemas de "larga data". Agregó que planteó esa situación a la jueza Erika Granados, quién conoció el caso, para que no lo dejara en prisión, pero no se obtuvo una respuesta favorable.

Barrera fue capturado el pasado 16 de diciembre, en un operativo implementado por el MP y la Policía Nacional Civil, en la colonia Bamvi, zona 7.

En aquella oportunidad también se detuvo al empresario Carlos René Ayala, quien también fue ligado a proceso en el caso B410, por los delitos de defraudación tributaria y caso especial de estafa. Él también pasará el Año Nuevo en la cárcel.