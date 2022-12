La Línea: "Algunos acusados no tendrán responsabilidad penal", adelanta tribunal

El Tribunal de Mayor Riesgo B, inició con sus argumentos por la sentencia del caso La Línea.

La jueza Jeanneth Valdés, presidenta del Tribunal de Mayor Riesgo B, inició con la argumentación en la sentencia del caso La Línea. La jueza adelantó la conclusión de la sentencia que podría ser absolutoria a favor de algunos acusados.

Valdés criticó el trabajo de la extinta Comisión Internacional en Contra de la Impunidad en Guatemala (CICIG).

"Como juzgadora sé que en otros casos no se les ha dado credibilidad, también se sabe de muchos abusos que cometieron algunas personas, es importante determinar la legitimidad de la prueba", manifestó.

También dijo que Guatemala no necesitaba el apoyo de extranjeros. Dijo que la CICIG fue una institución que se apoderó mucho y que el excomisionado, Iván Velásquez, presionó a jueces y los difamó.

"La CICIG dejó mucho que desear. Ellos no son mejores que nosotros, no necesitábamos de extranjeros que vinieron a hacer el trabajo que hicieron. Nunca me abrí a los intereses de CICIG, no recibí esa injerencia, los jueces no debemos ceder a ninguna presión externa", agregó.

Acusados serán absueltos

La jueza también adelantó que algunos acusados serán absueltos por incongruencias en las pruebas.

"Algunas de esas deficiencias van a incidir en que algunos acusados no se les va a generar responsabilidad penal, por las incongruencias. Va a terminar en sentencias absolutorias", dijo Valdés.