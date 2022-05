Revelan la causa de muerte de la joven desaparecida tras viajar con su novio

Zuleyma Zaret desapareció luego de realizar un viaje junto a su novio, quien es el principal sospechoso de su muerte.

La mujer de 29 años, originaria de Toluca fue localizada sin vida en el municipio de Zinapécuaro, Michoacán, según confirmaron sus familiares.

A través de un comunicado las autoridades de Michoacan y del Estado de Mexico informaron que se encuentran trabajando de forma conjunta en la investigación del feminicidio de Zuleyma quien murió a causa de una contusión craneal.

El cuerpo de Zuleyma fue encontrado en una cabaña de la localidad de Ucareo. La familia exige que den con el responsable de su muerte.

“Le pido a la sociedad que se dé cuenta que esto pasa todos los días. Tenemos que alzar la voz, para que las autoridades se den cuenta del problema dónde estamos”, dijo Karen Contreras, hermana de víctima.

Este fin de semana se confirmó que el cuerpo localizado el jueves en Zinapécuaro, Michoacán, corresponde a la joven Zuleyma Zaret Conteras Serrano, desaparecida en el Estado de México, desde el 15 de abril. #EnPunto con @JLANoticias | #DecideInformado pic.twitter.com/eXPvciYLq0 — Noticieros Televisa (@NTelevisa) May 17, 2022

El novio el principal sospechoso

Zuleyma Zaret fue vista por última vez en San Mateo Otzacatipan, municipio de Toluca, lugar donde vivía con su pareja desde hace casi cuatro meses, según indicaron los familiares.

La madre de Zuleyma informó el pasado 15 de abril que la pareja de Zuly le llamó por teléfono para informarle que su hija se bajó del auto cuando se dirigían rumbo a Querétaro.

“Yo le pregunté pero cómo, me dijo: espéreme, espéreme y me colgó. Inmediatamente yo empiezo a marcar al celular de mi hija y me aparece apagado totalmente, me mandaba a buzón directamente”, mencionó la madre de la víctima.

“Como a las 8:30 o 9:00 de la noche, él le vuelve a marcar a mi otra hija y le dice: yo ya no la encontré, ya me voy a regresar a Toluca y colgó”, siguió relatando.

Durante la búsqueda de Zuleyma, la familia encontró algunas deficiencias y omisiones, por parte del personal de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México.

Cuando acudieron a presentar la denuncia por desaparición, el personal del Ministerio Público sugirió que la joven: “Se fue con el novio” o “quizás se habría enojado con la familia y por eso se fue con el novio”.

Lo cual fue motivo de desacierto para los familiares, ya que indicaban que Zuly era una madre y mujer trabajadora que se desempeñaba como promotora.

Hasta el momento, lo último que se supo fue el reporte de su último viaje presuntamente a Querétaro con su pareja, en el cual por una discusión, ella se bajó del auto. El paradero del novio también se desconoce.