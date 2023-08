¡Emotivo! La celebración de Messi al vencer a FC Dallas en la Leagues Cup

-

El Inter Miami sigue con buen pie desde la llegada de Lionel Messi al club.

El Inter Miami logró una victoria desde la tanda de los penales tras un cardiaco empate 4-4 ante el FC Dallas.

Lionel Messi fue el primero en marcar en el partido tras una asistencia de su mejor compañero, Jordi Alba, quien debutó con el conjunto de la costa este.

Al 82, el argentino empató el marcador con un impecable tiro libre que sirvió para enviar la serie a los penales.

Ahí, "la Pulga" se encargó de abrir la tanda y anotó el primero del Miami.

Perfection from the spot for @InterMiamiCF.



Relive the shootout that kept Miami's #LeaguesCup2023 dream alive (and gave Leo Messi the first club shootout win of his career).

Benjamin Cremaschi se encargó de cerrar la victoria 5-3 para los dirigidos por Gerardo Martino.

Messi no ocultó su alegría y corrió junto a todos sus compañeros para festejar el tanto.