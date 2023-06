"Tengo miedo", cirujano rompe el silencio tras desaparición de mujer en zona 14

-

El cirujano plástico, Kevin Malouf, ofreció una entrevista en exclusiva a Soy502 donde da su versión sobre la desaparición de Floridalma Roque, la hondureña que se practicó una cirugía en su clínica.

EN CONTEXTO: El video que muestra cómo salió de la clínica la mujer desaparecida en zona 14

"Honestamente, tengo miedo. No es gracia estar recibiendo todos los días una amenaza... Y no tengo miedo de algo judicial, porque no tengo responsabilidad... Tengo miedo de que me maten, de que las redes sociales causen tanto revuelo que la gente la emprenda en contra mía", fueron las palabras del cirujano plástico Kevin Malouf, quien operó a una mujer que desapareció horas después de dejar su sanatorio.

Todo inició el lunes 12 de junio, cuando Floridalma Roque, una hondureña de 59 años que reside en Estados Unidos (EE.UU.) lo visitó en su clínica para una consulta preoperatoria, pues se practicaría un procedimiento quirúrgico de rejuvenecimiento facial y liposucción de los brazos.

Ese día llegó acompañada por una mujer que dijo ser la hermana de la nuera, incluso, al concluir todo el procedimiento preoperatorio, la familiar también entró a consulta con el médico, contó.

No era la primera vez que Roque se sometía a un procedimiento en la clínica de Malouf, hace dos años, en el 2021 ya había acudido con él para realizarse, entre otras cosas, una lipoescultura corporal. Los resultados fueron de su agrado, tanto así que regresó. Mientras que el médico la recuerda porque tuvo una "recuperación muy rápida", incluso, ella le contó que trabaja como enfermera en EE.UU. y sabe que la actitud tiene mucho que ver.

Al día siguiente, es decir, el martes 13, la mujer llegó al consultorio a eso de las 7 de la mañana para someterse a la operación. "Llegó completamente sola, nadie la acompañaba", narró el doctor, quien incluso indicó que al pedirle datos de alguna persona para informarle si ocurría alguna emergencia, Roque respondió: "Mi único familiar es un mi hermano que vive en México".

Además, la hermana de la nuera le contó ese día le ofreció subir nuevamente con ella, pero le respondió: "No, yo subo sola". "No sabemos cómo vino ella, pues sólo tenemos la versión que nos contó la familiar. Si hubiera venido acompañada, hubiéramos tomado los datos de la persona, pero no fue así", detalló.

"No dejó dato de contacto, ni dijo que tenía más hermanos o medios hermanos... No es la primera vez que una paciente no deja datos de contacto, tampoco estoy corroborando si el número es real o no... hay varios pacientes de EE.UU. que vienen solos y se van solos. Cada quien es libre de hacer lo que quiera, de guardar sus secretos... si ellos me dicen que no quieren decirle a nadie, yo les respeto eso", dijo Malouf.

Tras concluir el procedimiento, el cual, según el médico se desarrolló de manera muy normal y hasta tiene grabaciones del mismo, Malouf fue a visitarla al final del día para observar su evolución. "Todo estaba bien... al día siguiente llegué de nuevo y ella estaba bien, incluso ya había desayunado", comentó el médico.

(Foto: Wilder López/Soy502)

En ese momento, Roque le recordó que en el procedimiento de hace dos años se realizó unas terapias que no tienen relación con él y que se practican fuera de la clínica, así que le preguntó si él aconsejaba que se las realizara de nuevo, y el médico respondió que sí. Entonces ella arregló todo, mientras que la enfermera le ayudó a vestirse.

"No sabemos a dónde fue por las terapias, ni a quién llamó para llevarla, pero ella dijo que alguien ya la estaba esperando, así que el enfermero la ayudó a llevarla en silla de ruedas hasta el vehículo que vino por ella", comentó el cirujano.

La sorpresa fue cuando a eso de las 10 de la mañana de ese miércoles 14 de junio, la acompañante de Roque estaba en la clínica en espera de la mujer. Tras contarle que ella se había retirado, pero que podía esperarla, pues debía regresar por el tratamiento postoperatorio que reciben en la clínica, esta decidió marcharse.

¿Quién llegó por ella?

Malouf indicó que ellos desconocen quién llegó por la mujer, incluso, comentó que él desconoce si ella llamó a alguien, ni cómo y dónde realizó la cita para hacerse las terapias.

No obstante, Soy502 tuvo acceso al fragmento de un video en donde se observa a la mujer abandonar el edificio donde se encuentra la clínica y subirse a un vehículo con total calma.

En todo el trayecto, desde el sanatorio hasta el lugar donde la esperaba en automóvil, paso por, al menos, 15 cámaras de videovigilancia, grabaciones que ya están en poder del Ministerio Público (MP) quienes confirmaron que Roque abandonó el edificio y que el enfermero la acompañó hasta el vehículo.

Sin embargo, hasta el momento se desconoce la procedencia del automóvil ni quién lo iba conduciendo, así como el paradero de la hondureña, quien se supone, sólo iba a realizarse una terapia antes de regresar a la clínica para el tratamiento postoperatorio.

Acusaciones y amenazas

Roque no aparecía y sus familiares ya estaban nerviosos, así que activaron una alerta Isabel-Claudina indicando que la hondureña desapareció el 13 de junio, día en el que ella estaba en el quirófano por su cirugía estética.

En tanto, el 17 de junio, Leonel Parachico Saldivar, quien asegura ser hermano de la víctima, publicó un mensaje en las redes sociales generando dudas en torno al cirujano plástico.

"El día martes, mi hermana entra a una cirugía en esta clínica que está ubicada en zona 14 Guatemala y al día siguiente debería recogerla un familiar. Lo curioso es que el Dr. afirma que ella se sentía bien y decide irse en taxi cosa que ella jamás hubiera hecho", escribió Parachico.

La denuncia rápidamente se hizo viral en las redes sociales y muchos comenzaron a culpar al médico de la desaparición de la hondureña. Incluso, se revelaron mensajes que Roque habría enviado a sus familiares, indicando que se realizaría la operación a eso de las 7 de la mañana.

En tanto, Malouf contó que Parachico Saldivar no sólo hizo la publicación, sino que además le escribió por Whatsapp, pero terminaron hablando por teléfono, momento que aprovechó para amenazarlos de muerte.

"Estaba muy exaltado, no escuchaba razones y al final me amenazó", narró Malouf. No fue el único, el doctor aún no se había repuesto de lo ocurrido, cuando comenzó a recibir mensajes de un número extranjero, de una persona que se identificó como Juan Carlos Parachico, quien también lo amenazó de muerte.

Además, comentó que tiene todas las pruebas y que ya presentó tres denuncias ante el MP por difamación y amenazas contra la vida.

"No quiere decir de que yo no sienta pesar por la desaparición de una persona que fue mi paciente y no una, sino que en dos ocasiones... pero siento miedo, porque he recibido amenazas de distintas maneras. Ya no me siento seguro en ningún lugar", manifestó con desagrado.

¿Tiene experiencia?

Otra de las dudas que han surgido en las redes es acerca de la experiencia de Malouf, el médico contó que lleva 16 años operando en el país, luego de graduarse como médico y cirujano en la Universidad de San Carlos de Guatemala (Usac).

Su primera especialización es Cirugía Plástica, para la que cuenta con el respaldo de la Universidad Nacional de México, donde estudió, ya que en Guatemala no existe esa especialidad.

Luego recibió microcirugía en Bélgica y desde que regresó a Guatemala trabaja en el Instituto Nacional de Cancerología (Incan), donde "cada año debo de ratificar mis acreditaciones, tal como lo hacen todos los profesionales que laboramos en ese lugar". Mientras que su especializaciones están respaldadas por la Usac.

(Foto: Wilder López/Soy502)

¿Qué espera ahora?

"Que ella aparezca con vida, sana y salva. Que haya sido un mal entendido o una mala decisión. Que ella aparezca con vida y que toda la gente se de cuenta de qué tipo de persona soy yo y que cometieron un error al difamarme", concluyó.

Al tiempo que comentó: "Muchos en las redes preguntan ¿Y si fuera su mamá? ¿Si estuviera en el pellejo del familiar? ¿Qué sentiría? Yo puedo decir que sí lo sé. Mi padre fue secuestrado. Durante 28 días estuvo cautivo. No se comunicaron con nosotros durante mucho tiempo... sé que es estar allí, es angustiante, es asfixiante... ¿Cómo me siento? Por la familia muy mal, por quienes está pasando un mal momento, pero me siento con miedo por las amenazas, me siendo difamado porque la gente solo está buscando un chivo expiatorio".