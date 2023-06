El video que muestra cómo salió de la clínica la mujer desaparecida en zona 14

-

Un video al que tuvo acceso Soy502 revela un punto importante en la desaparición de una mujer en una clínica estética de la zona 14.

Un cúmulo de dudas se han desatado desde la desaparición de Floridalma Roque, una hondureña de 59 años residente en Estados Unidos (EE.UU.) y quien viajó a Guatemala para realizarse una cirugía estética. La mujer fue vista por última vez al salir de dicha clínica.

La desaparición de la mujer trascendió luego que uno de sus familiares publicara en sus redes sociales un mensaje en el que ofrecía algunos detalles del último lugar donde Roque fue vista.

"El día martes, mi hermana entra a una cirugía en esta clínica que está ubicada en zona 14 Guatemala y al día siguiente debería recogerla un familiar. Lo curioso es que el Dr. afirma que ella se sentía bien y decide irse en taxi cosa que ella jamás hubiera hecho", escribió Leonel Parchico Saldivar.

Además, los familiares comenzaron a culpar a Malouf, asegurando que la mujer "no salió de la clínica" y argumentó que el médico le aseguró que Roque se sentía bien y había decidido retirarse del lugar en un vehículo que llegó por ella a recogerla.

No obstante, el cirujano insistió a través de un comunicado que la mujer abandonó el lugar al día siguiente de someterse a la intervención quirúrgica, indicando que ya se encontraban esperándola en el lobby del edificio donde funciona el sanatorio y que, a partir de allí, no tuvieron más comunicación con Roque.

Al no saber de la mujer, los familiares activaron una alerta Isabel-Claudina para tratar de ubicar su paradero. En tanto, la noticia de su desaparición se hizo viral en las redes sociales.

Abandonó la clínica

Desde el primer momento, los familiares de Roque han culpado al médico sobre su desaparición. Sin embargo, Soy502 tuvo acceso al fragmento de un video en el que se observa cómo la mujer abandonó la clínica.

Su recorrido desde el sanatorio hasta la salida donde la recoge un vehículo es grabado por, al menos, 15 cámaras de seguridad que se encuentran en el edificio donde funciona el consultorio.

En todo el camino es acompañada por un enfermero que la lleva en silla de ruedas como parte del procedimiento establecido por la clínica estética.

Soy502 también tuvo a la vista un video en el que se observa cómo la mujer se sube de manera voluntaria a un vehículo particular, pero se decidió no publicarlo para no afectar las investigaciones del Ministerio Público (MP), quienes ya confirmaron que Roque habría abandonado el lugar.

VIDEO EXCLUSIVO: