Clausuran una clínica estética al descubrir que el cirujano era mecánico

Una clínica estética fue clausurada en la ciudad de Ibagué, Colombia, luego de que se descubriera que quien realizaba los procedimientos quirúrgicos era mecánico automotriz y no médico.

El falso médico fue identificado como Juan Pablo Montoya Yepes, originario de Cali, quien se hacía pasar por un famoso cirujano de su lugar de origen.

Montoya realizaba cirugías estéticas e intervenciones quirúrgicas sin licencia y sin capacitación.

La clínica fue clausurada por las autoridades. (Foto: Oficial)

Debido a la gravedad del engaño, la Secretaría de Salud, acompañada de la Policía y la Fiscalía de Colombia, visitó el lugar para constatar que incumplían con las medidas sanitarias.

Esto, a raíz de que algunas mujeres denunciaron a las autoridades los malos procedimientos en el lugar.

“El encargado de los procedimientos no está en el RETHUS, el Registro de Talento Humano en Salud, situación que se pone en conocimiento de las autoridades para el debido proceso”, dijo la secretaria de Salud de Ibagué, Johana Ximena Rivera, a los medios del país sudamericano.

(Foto: Facebook)

Una de las víctimas, identificada como Carolina, explicó su experiencia a la emisora radial "Blu Radio".

"Los procedimientos me los hacían en carne viva, no me tomaban el pulso ni nada como en las clínicas estéticas de verdad, no ponían suero, solo un líquido verde que me quemaba por dentro y unos tarros donde depositaban la grasa que uno tiraba prácticamente”.

Juan Pablo Montoya Yepes estaba al interior de un vehículo de alta gama, muy cerca de la clínica, observando el procedimiento.