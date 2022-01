Miss Guatemala Dannia Guevara afirma que no tiene Covid-19

Dannia Guevara regresó al país luego de ser eliminada en el Reinado Internacional del Café celebrado en Colombia. Durante su viaje aprovechó para aclarar que no tiene Covid-19.

La guatemalteca aclaró a sus seguidores que no está enferma por Covid-19 y que los resultados de sus pruebas dieron negativo, incluso previo a su salida del país sudamericano.

La representante de belleza nacional aprovechó el tiempo de conexión entre vuelos para conversar con sus fans en sus historias de Instagram. Cuando le consultaron si tenía Covid-19 ella dijo que no estaba contagiada y agregó una imagen con los resultados de sus pruebas.

La guatemalteca contestó a las preguntas de sus fans en redes sociales. (Foto: Instagram)

"¿Es cierto que salió positivo con Covid?", preguntaron.

Ella respondió: "No presenté ningún síntoma y cuando me hice una prueba después de que me dijeran que tenía Covid salió negativa".

"Si supuestamente tienes covid, ¿cómo fue que te dejaron salir de Colombia? El evento está mal", escribió otra internauta.

Dannia arribará al país la tarde de este domingo (9 de enero) tras ser descalificada junto a la representante de Portugal por haber tenido contacto con Miss República Dominicana, quien dio positivo a Covid-19, según informó la organización del evento.

Hace unos días, la dirección de Miss Universo Guatemala expresó en un comunicado su sentir ante los hechos al afirmar que se incumplió con los protocolos sanitarios para evitar contagios.

"Como organizaciones nacionales y con el compromiso y respaldo hacia nuestras candidatas oficiales del 50 certamen Reina Internacional del Café, manifestamos lo siguiente: nuestro profundo malestar por el manejo del certamen al no cumplir los compromisos y protocolos de resguardo de Covid-19 a las candidatas".

En el texto se informó que la organización guatemalteca cumplió con todos los protocolos solicitados que exigían: el esquema completo de vacunación y la prueba negativa efectuada 24 horas antes de la llegada a Colombia, además de un seguro médico.

"Se nos informó a última hora que las autoridades de Salud de Colombia harían pruebas a las candidatas. Sabiendo esta situación, ubicaron en una habitación a cuatro delegadas en el hotel a su llegada a Pereira, resultando positiva a Covid-19 la representante de República Dominicana... Desde el inicio nuestras candidatas no recibieron información clara".

Al parecer, las candidatas ya habían realizado algunas actividades juntas y "... se nos notificó que ambas estaban positivas a Covid-19 y quedaban fuera de la competencia, esto es un completo esquema de discriminación, falta de previsión y marginación por un error de la organización local", agregaron.

Así contó Dannia que no tiene covid:

(Instagram)