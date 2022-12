Las claves del recorrido de la 45ª edición del en Rally Dakar 2023

El Dakar 2023 es uno de los eventos más esperados y apunta a ser uno de los más complicados de los últimos años según los expertos.

A muy pocos días del inicio del Rally Dakar 2023 se reveló el recorrido a desarrollarse en Arabia Saudí, esta vez la competencia se desarrollará por 15 días.



La 45ª edición arrancará en un campamento inicial cerca de Yanbu, al norte de Jeddah, el 31 de diciembre del 2022 con la disputa de una prólogo de 11 kilómetros y terminará el 15 de enero del 2023 en Dammam, al este del país.

(Foto: Rally Dakar oficial)

El recorrido constará de 8,549 kilómetros donde más de la mitad, 4,706, serán contra el reloj, durante la primera mitad de carrera las etapas serán más largas de lo habitual, con una media de 425 kilómetros diarios de especial cronometrada. La jornada más larga será la séptima, con 473 kilómetros contra el reloj.

En la segunda semana la longitud de las etapas se reducirá considerablemente pues en el tramo final los pilotos se adentrarán en el Empty Quarter, 'Cuarto Vacío', un desierto inhóspito donde no hay ni personas, ni camellos, ni vida, sólo arena, dunas y lagos secos para jornadas en las que la velocidad bajará drásticamente.

(Foto: Oficial)

"Son cuatro días de dunas únicamente en las que las velocidades medias no serán de más de 40 o 50 km/h, de ahí que las etapas sean más cortas... pero no de duración porque habrá días con cuatro o cinco horas de carrera", explicaba David Castera, también se disputará la maratón (etapas 11 y 12) donde los pilotos no tendrán a sus asistencias para ayudarles si tienen algún problema mecánico.

(Foto: Oficial)

En la categoría de motos los pilotos que más kilómetros recorran en cabeza tendrá un suculento premio en segundos en forma de bonificación debido a la dificultad.

En la categoría de autos los pilotos ya no tendrán una parada obligatoria para hidratarse y descansar, así que no se reagruparán y carecerán de información sobre la situación de la carrera. La exigencia física de cada etapa será también algo mayor ya que no tendrán respiro.