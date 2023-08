Colombia y Francia clasifican a los Cuartos de Final de la Copa Mundial Femenina

-

Finalizan los encuentros de octavos de final del Mundial Femenino: Colombia y Francia son las últimas en avanzar a la siguiente ronda.

OTRAS NOTICIAS: Inglaterra y Australia clasificadas a los Cuartos de Final del Mundial Femenil

España, Holanda, Japón, Suecia, Inglaterra, y Australia ya se encontraban esperando a las últimas dos selecciones en clasificar a los cuartos de final de la Copa Mundial Femenina de Fútbol 2023.

Este martes 8 de agosto se disputaron los últimos dos encuentros de octavos de final del torneo disputado en Oceanía. Conoce los resultados de los partidos y quienes quedaron eliminadas:

Colombia 1-0 Jamaica

La selección de Colombia logró una histórica clasificación a cuartos de final del Mundial femenino tras derrotar 1-0 este martes a Jamaica, un equipo que no había encajado goles en todo el torneo.

Es la primera vez que Colombia alcanza la tercera ronda en un torneo mayor de fútbol femenino, y ahora deberá enfrentar a Inglaterra, una favorita para levantar la copa, el próximo sábado en Sídney.

¡COLOMBIA A CUARTOS! ❤️ con un gol al 50' de Catalina Usme, es la primera vez en su historia que logran esta clasificación.



No veíamos a un país latinoamericano superar los 8vos de final en la @FIFAWWC desde el 2011. pic.twitter.com/mvn27zHeh7 — ale (@alejandrasoher) August 8, 2023

Francia 4-0 Marruecos

La selección Marruecos se convirtió en una de las grandes sorpresas del torneo, tras clasificarse como segunda del Grupo H, dejando fuera de la fase final a la potencia mundial, Alemania.

Sin embargo, la racha se terminó en estos octavos de final para Marruecos, que sufrió una goleada frente a la selección francesa, que aseguró su lugar como una de las favoritas a levantar el trofeo.