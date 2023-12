El controversial video de "El Chombo" sobre Ricardo Arjona

-

El generador de contenido conocido como "El Chombo" lanzó un video acerca de las controversias de Ricardo Arjona que ha generado varios comentarios.

El productor discográfico, DJ e historiador musical, Rodney Sebastián Clark Donalds, conocido como "El Chombo" habló en su podcast acerca de la controversia que ha rodeado a Ricardo Arjona a lo largo de sus 40 años de carrera musical.

"Escribir letras viene de su papá", inició, dando un recorrido por la vida del cantautor cuando aún era un niño y previo a ser famoso, su vivir como maestro, su profesión en el baloncesto, su primer disco y su carrera como actor en México y compositor de famosas canciones de telenovelas. "En 1988 se presentó en el festival OTI en Argentina, luego se mencionó y grabó su segundo álbum", recordó.

Sus duros inicios, el hecho de que las disqueras grandes no le daban la oportunidad "cantó en hoteles a cambio de hospedaje", explicó.

Las controversias

Tras una introducción de su despegue en el mundo de la música El Chombo inició a mencionar las veces en las que el guatemalteco ha estado en boca de muchos, para bien y mal.

Los haters:

Según Chombal sus letras han ganado fans pero también haters, "aunque no escuchen tu música pero te critican, están hablando de ti y en eso me parece que Arjona es bueno, pues él no tiene la clásica forma de ser de esos artistas de ponerse una máscara, de esos artistas que se sienten plásticos, manufacturados, en el caso de Arjona, transmite su forma de ser, la versión que ves, me parece que, es la que es, al ser tú mismo te conviertes en un imán de haters, Arjona se siente genuino y no le importa lo que dicen los demás y esto lo destaca", explicó.

"Me parece un buen cantante, buen tono de voz, tiene flow de latin lover, el real valor de lo que hace, radica en su capacidad de transmitir autenticidad y no se sale de ahí para buscar tendencias o nuevas generaciones", dijo.

Su forma de lidiar con la prensa:

Chombo afirmó que el guatemalteco tiene una gran habilidad para manejar a los medios pues no le da importancia a lo que digan. "Él tiene más o menos la habilidad que tenía Juan Gabriel para lidiar con la prensa y no dejarse manejar, como cuando te invitan a entrevistas para ver cómo hacen para hacerte decir lago polémico, que les sirva a ellos para ver cómo lo editan de una forma comprometedora cuando quien sale ganando son los medios y el artista que vea qué hace con los fanáticos".

El famoso sacó a colación la entrevista con Camilo donde lo cuestionaron acerca de lo malo que se decía de él. "Vos recopilaste más cosas de lo malo que dicen de mí, más que de mi disco y eso me parece una falta de respeto y te bajo un poquito de la nube porque creí que eras un comunicador serio, me parece de mal gusto", dijo Arjona en su momento a Camilo, esto fue recordado en el podcast.

"¿Cómo invitas a un artista para hablar de la gente que no le gusta su música?", dijo Chombo. "A Arjona no le interesa quién lo odie o quién hable mal de su arte", siguió, sacando a luz lo que dijo Arjona a Camilo: "Un idiota que le dedica tiempo a lo que no le gusta es eso, es un estúpido".

Lo malo:

Chombo expuso lo que muchos critican de Arjona, afirmando que dicen que es una copia de Joaquín Sabina, "es totalmente distinto", es como decir: 'vamos a odiar a Bruno Mars porque dicen que se parece a Michael Jackson'".

"Dicen que sus versos son forzados, ¿ustedes han escuchado a Juan Luis Guerra? A mi forma de ver cada quien canta lo que le viene de la inspiración, a mi forma de verlo, toca la guitarra y canta bien, muy pocos artistas tienen la capacidad de hacerlo".

"Dicen que es un artista divo, sin embargo muchas veces el idiota no es el artista, son los que están alrededor, no sé si es el caso, además si fuera por el que contrata al artista, te darían agua de un charco, he pasado por eso".

Se le acusa de mover a la naturaleza: "Lo acusan de generar terremotos y apagones, luego de que en Perú, antes y después de su presentación ocurrieran estos eventos", afirmó.

Ricardo Arjona acaba de dar por finalizada la gira Blanco Y Negro tras más de dos años en el mundo, por ahora descansará para recuperarse de la cirugía de columna que se efectuó.

