Los comentarios de los fans guatemaltecos tras polémica canción de Carín León

-

Carin León sorprendió con una canción que no cayó en gracia a algunos guatemaltecos al escuchar la letra, pues menciona un refrán despectivo, usado en otros países, así reaccionaron los fans nacionales.

OTRAS NOTICIAS: La canción de Carin León que molestó a los guatemaltecos

El cantante desató polémica por la frase de un tema que forma parte de su nuevo álbum "U.V.V volumen 8" que dice "Yo salí de Guatemala y entré a Guatepeor".

La usuaria de Tik Tok Karen González subió la estrofa de la canción "Medley Cumbias Norteñas (en vivo)" y de inmediato mostró su decepción pues se incluía el lema que muchos extranjeros utilizan para hablar de una situación negativa.

González escribió "yo escuchando la nueva canción de Carin León", luego agregó "Gordo ¿qué te hemos hecho los guatemaltecos?".

Reacciones en las redes de Carin:

De inmediato algunos publicaron su sentir en una de las publicaciones del cantante. "Guatemala se respeta", "¿Por qué con Guatemala si te apoyábamos mucho?", expresaron.

En el espacio de Karen también escribieron: "Con mi Guatemala no, ahí sí no", "¡qué puchis!", "¿cómo así?", "yo bailándola todo el tiempo sin ponerle atención a la letra" y "con Guate no".

Mexicanos comentaron

Algunos mexicanos también opinaron acerca de la controversial frase, que aunque es muy conocida, suele pegar fuerte en el corazón de los nacionales.

"Soy mexicana y nosotros no lo decimos por el país, es solo un decir", "es un dicho en otros países, no es por ofender a Guatemala", "ese dicho ha existido toda la vida", "es un dicho muy usado", "es un refrán muy usado en México, Carin llorando porque ya no lo van a contratar". "Ese dicho es únicamente por la palabra 'mala', jamás ha sido en forma de hate".

MIRA:

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por ᴄᴀʀɪɴ ʟᴇóɴ (@carinleonoficial)

RECUERDA: