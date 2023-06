¿Qué comió el turista griego en la zona 18? (video)

-

El famoso viajero griego Timmy Karter decidió visitar la zona 18 a pesar de las advertencias que muchos guatemaltecos le hicieron y grabó lo ocurrido.

Timmy es conocido en su canal de Youtube por sus viajes por Latinoamérica donde recorre los lugares que no se encuentran en el listado de destinos turísticos.

El amante de la aventura se aleja de los sitios conocidos para acercarse a los locales desde un punto de vista diferente.

Durante un recorrido por esta parte de la ciudad de Guatemala el generador de contenido mostró el mercado y algunas residencias, en medio del tour decidió aplacar el hambre en los comercios que ofrecen variedad de sabores.

Foto: oficial

El joven pidió un popular shuco a Hansel, hecho con ingredientes frescos "vamos a probar los hotdogs hechos en la zona 18, dicen que el lugar es peligroso, pero la comida es increíble", dijo.

Foto: Instagram

Luego el famoso generador de contenido se dirigió a Licuados Patty y pidió una de las bebidas especiales.

"Amiga ¿qué me recomiendas probar?", dijo el visitante. "¡De todo!", contestó. "Buena empresaria, me recomienda de todo", dijo.

"Chocolate con leche y ponle también banano, esto va a ser masivo amigos, ah y hielo también, amigos esta es la empresa de Patty de Licuados Patty", recomendó.

"Miren esto amigos, una pequeña bolsa con pajilla", dijo asombrado de la manera en la que le entregaron la bebida, "Increíble y está a un dólar", continuó.

Foto: Instagram.

Su recorrido por los lugares que los turistas no conocen

Karter suele hacer amistad rápidamente con las personas y muchos le abren las puertas de su casa y le cuentan detalles de su día a día.

"La ciudad de Guatemala está dividida por zonas y una de las más violentas es la zona 18, cada uno de los locales que he conocido me advirtió que no visite este lugar, ni siquiera los vendedores del mercado, estoy muy intrigado y quiero ver con mis propios ojos cómo luce y qué tienen que decir lo vecinos", explicó.

MIRA EL VIDEO:

TuristaTimmy Karter prueba los sabores de Guatemala en la zona 18 pic.twitter.com/JZoxm1d6xU — Selene Mejía (@SeleneMSoy502) June 18, 2023