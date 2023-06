El turista que decidió "aventurarse" en la zona 18 de Guatemala (video)

-

El famoso viajero griego Timmy Karter decidió visitar la zona 18 a pesar de las advertencias que muchos guatemaltecos le hicieron y grabó lo que le sucedió.

Timmy es conocido en su canal de Youtube por sus viajes por Latinoamérica donde recorre los lugares que no se encuentran en el listado de destinos turísticos.

El amante de la aventura se aleja de los lugares conocidos para conocer a los locales desde un punto de vista diferente.

Karter suele hacer amistad con las personas de los lugares que visita, muchos le abren las puertas de su casa y le cuentan detalles del día a día.

"La ciudad de Guatemala está dividida por zonas y una de las más violentas es la zona 18, cada uno de los locales que he conocido me advirtió que no visite este lugar, ni siquiera los vendedores del mercado, estoy muy intrigado y quiero ver con mis propios ojos cómo luce este lugar y qué tienen que decir lo vecinos", explicó.

"Amigo quiero visitar la zona 18 ¿me lo recomiendas?", dijo a un repartidor de agua gaseosa y a un guardia de seguridad."¿Zona 18...uh no lo recomiendo ¡te la van a arrancar!", contestaron afirmando que le quitarían la cámara.

Aún así el generador de contenido pidió un taxi para que lo trasladara. "Creo en las personas y estoy seguro que incluso en los lugares más peligrosos siempre hay gente buena", continuó.

El conductor lo dejó en el mercado de la zona 18 "Este es el mercado principal, voy a pedir a las personas que me cuenten historias de acá".

El viajero se sorprendió con la variedad de productos del lugar que iban desde juguetes de segunda mano a una venta de aves vivas para alimento. "Es peligroso más para abajo aquí adentro no pero afuera sí".

A pesar de las alertas de algunos comerciantes Timmy decidió salir e internarse por la colonia cercana. "amiga ¿por allá es peligroso si camino?" "Sí, mejor no entre", le dijo una vecina que caminaba por ahí.

"Es la primera vez que siento miedo", explicó, luego eligió regresar al mercado y probar algunas comidas del país.

A pesar de que su viaje fue un año atrás, su aventura por la zona se hizo viral recientemente en la red social TikTok.

MIRA SU RECORRIDO: