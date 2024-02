Comisión especial de Salud analiza contratos de vacunas Sputnik V

-

El MSPAS creó una comisión especial para analizar el contrato de las vacunas Sputnik que adquirió el Gobierno durante la administración de Alejandro Giammattei.

El ministro de Salud, Óscar Cordón, informó que crearon una comisión especial que analizará todos los aspectos legales relacionados con la adquisición de las vacunas Sputnik V, las cuales, hasta el momento, no se han recibido en su totalidad.

"Tenemos una comisión que está analizando todo, en base a las dos leyes que se aprobaron para poder adquirir la vacuna", dijo en conferencia de prensa después de concluir la reunión de Gabinete de Gobierno.

Durante varios meses el contrato se mantuvo oculto. Ninguna de las autoridades de la administración de Alejandro Giammattei querían revelarlo. ¿Y cómo no? Si el expresidente aseguró públicamente varios puntos que más tarde se revelaron que estaban imprecisos.

Incluso, el actual ministro aseguró que no ha tenido acceso al acuerdo de compra, pues se encuentra "bajo reserva", aunque, hasta el momento, han identificado que no se dejó ni una sola cláusula para resguardar los intereses del país, aún cuando el documento fue revisado por la Procuraduría General de la Nación (PGN), entidad que no reparó en este problema.

"No he tenido acceso al contrato", dijo Cordón en conferencia de prensa y aseguró que cuando terminen el análisis van a decidir "en conjunto" con la PGN si es necesaria una denuncia penal o alguna acción legal.

Tampoco aclaró si se harán los pagos que aún restan por las vacunas que no terminaron de llegar.

Lleno de problemas

El 5 de abril del 2021, el expresidente Giammattei anunció la compra de 16 millones de vacunas Sputnik V, estas llegaron un mes después y no en su totalidad, sino que únicamente se recibieron 50 mil dosis, es decir, solo llegó el 0.31% del todas las dosis que se habrían adquirido.

No fue hasta julio del mismo año cuando, de manera extraoficial, se obtuvo copia del contrato firmado por el Gobierno de Guatemala con la sociedad de responsabilidad limitada "Human Vaccine", empresa que representaba supuestamente al Fondo de Inversión Directo de Rusia (RDIF).

Muchas dudas fueron surgiendo, ya que el contrato contemplaba la compra de 8 millones de dosis y no 16 como dijo Giammattei. Además, se estableció que Guatemala está "comprometida" y "obligada a aceptar y pagar" la cantidad del inmunológico acordado.

En tanto, el gobierno de Estados Unidos sancionó al exjefe del Centro de Gobierno y amigo íntimo del expresidente Giammattei, Miguel Martínez, con la Ley Global Magnitsky por Responsabilidad de Derechos Humanos y en uno de los señalamientos se habló de "sobornos" para facilitar la adquisición de las vacunas Sputnik V.