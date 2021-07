Vacunas Sputnik: Los 10 puntos más polémicos del contrato de Guatemala con Rusia

El Ministerio de Salud ha rechazado entregar y hacer público el contrato que Guatemala firmó con Rusia por la adquisición de vacunas Sputnik V.

Las críticas contra Alejandro Giammattei se han acrecentado por la ausencia de información por las vacunas anticovid que Guatemala compró a Rusia. El anuncio de las Sputnik lo hizo Giammattei el 5 de abril. El primer lote llegó un mes después y sólo constaba de 50 mil dosis.

Muchos han pedido explicaciones y una copia del contrato, pero las autoridades del Ministerio de Salud se lo han negado hasta a la Contraloría General de Cuentas (CGC) lo que provocó una denuncia contra Amelia Flores, titular de esa cartera.

Pero, ¿qué dice el contrato? ¿por qué tanto secretismo? Este martes 6 de julio, elPeriódico difundió el contrato completo y es una traducción jurada pagada por el matutino. Tras realizar una revisión, estos son los 10 puntos más importantes para resaltar:

1. Cuántas dosis y cláusula de compromiso

Según el presidente Giammattei, Guatemala firmó un contrato para adquirir a 16 millones de dosis para inocular a 8 millones de personas. Sin embargo, en el contrato se establece que la compra es de 8 millones de dosis.

(Fuente: Contrato del MSPAS con Rusia)

En esa misma cláusula se establece que Guatemala está comprometida y es "una obligación" la compra de la totalidad de las vacunas acordadas. Este compromiso es "absoluto" e "irrevocable", Guatemala debe aceptar y pagar el 100% del importe total de lo convenido.

(Fuente: Contrado de Guatemala con Rusia)

2. ¿Cuánto costaron las vacunas?

El contrato establece que cada vacuna tiene un costo de 9.95 dólares (unos Q77.11).

(Fuente: Contrato de Guatemala con Rusia)

El costo total del contrato es de 79.6 millones de dólares, unos Q616.8 millones ( Q616,884,398). Sin embargo, el Gobierno ha indicado que pagó el 50% del total, es decir los 79.6 millones de dólares.

(Fuente: Contrato entre Guatemala y Rusia)

3. No existe cronograma de entrega

En el convenio entre Guatemala y la filial de Rusia no se establece ningún cronograma de entrega. Sólo se detalla que las partes acordaron que los productos serán suministrados dentro de los 6 meses a partir de la fecha de recepción.

El canciller Pedro Brolo viajó al Kremlin y se esperaba que trajera fechas específicas de entrega, debido al adelanto, pero no lo hizo, por lo que diputados consideraron que su viaje fue un fracaso. Aunque aseguró que el contrato podría renegociarse.

(Fuente: Contrato entre Guatemala y Rusia)

4. ¿Puede reclamarse el retraso en la entrega?

No. Guatemala aceptó no responsabilizar a Rusia por cualquier "retraso en el suministro" de la vacuna, si este es causado por "interrupción de la producción o falta de productos debido al bajo nivel de producción".

(Fuente: Contrato entre Guatemala y la filial de Rusia)

5. ¿Guatemala puede devolver las vacunas?

No. Según el contrato, el comprador, es decir, Guatemala, "no tiene derecho a devolver los productos al vendedor, a menos que las partes acuerden lo contrario por escrito".

(Fuente: Contrato entre Guatemala y la filial de Rusia)

6. Inmunidad

Pese a que la Ley que exime de responsabilidades a las farmacéuticas se aprobó el 30 de junio, el Contrato con la filial de Rusia ya daba "inmunidad" al fabricante sobre cualquier pérdida, incluso de la "eficacia del producto".

(Fuente: Contrato entre Guatemala y la filial de Rusia)

Sin embargo, Guatemala sí está obligada a informar o notificar de cualquier "evento adverso" relacionado con la aplicación de la vacuna Sputnik V.

(Fuente: Contrato de Guatemala con la filial de Rusia)

7. Autoriza venta

El mismo contrato autoriza al Gobierno de Guatemala vender la vacuna a terceros, siempre que se utilice la marca comercial Sputnik V.

(Fuente: Contrato entre Guatemala y la filial de Rusia)

8. Propiedad intelectual

Rusia otorgó a Guatemala una "sublicencia no exclusiva" de la vacuna, la cual devenga regalías y no son transferibles del Know How (no está protegido por patente) del vendedor.

(Fuente: Contrato entre Guatemala y la filial de Rusia)

Incluso, se debe de pagar un 0.1% por vacuna como regalía, costo que ya está incluido en el precio de 9.95 dólares.

(Fuente: Contrato entre Guatemala y la filial de Rusia)

9. Reclamos

Diputados de oposición han manifestado que Guatemala está en desventaja debido a que el contrato o acuerdo está regido por la Ley de Inglaterra y Gales. Incluso, en el documento se establece que quedará excluido de la Convención de las Naciones Unidas sobre los Contratos de Compraventa Internacional de Mercaderías.

(Fuente: Contrato entre Guatemala y la filial con Rusia)

Además, cualquier disputa deberá llevarse y desarrollarse al Centro de Arbitraje Internacional de Singapur, lo que para los congresistas es un riesgo para el país, por las dificultades de traslado y contratación de abogados en caso se realizara algún reclamo.

10. Confidencial y multa

La filial de Rusia estableció una penalización de 1 millón de dólares por la divulgación de cualquier información relacionada con el Acuerdo, incluida el precio por dosis o componentes del producto y datos patentados de naturaleza financiera, comercial o técnica.

(Fuente: Contrato entre Guatemala y la filial de Rusia)