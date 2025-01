¿Cómo perdió la vista El Cubo Arriola?

-

Edgar El Cubo Arriola reveló a sus excompañeros de la radio "Los Tres Ratones", en su nuevo programa "Los tres rucones", cómo fue que perdió la visión.

El comediante y comunicador guatemalteco, conocido como "Rey feo", ícono infaltable de la Huelga de Todos los Dolores de la Universidad de San Carlos de Guatemala, perdió la vida dejando un gran legado como artista, aún se desconoce la causa de su deceso.

Durante agosto de 2024 el famoso se reunió con Julio, Goyo y Mackay y compartió su testimonio de vida y el duro momento en el que sus ojos se nublaron.

Según comentó durante la pandemia en 2020 le hicieron una mala práctica que provocó que en cuestión de 24 horas perdiera la vista.

"Fue una operación que me hicieron, me dijeron: 'no le va a pasar nada'... comenzaron diciendo que era una catarata y después dijeron que con la diabetes, así que me cirugearon", dijo.

"Esto me sirvió porque en pandemia toda la mara la vio fregada, todavía me quedé con un ojo, vendí pollo, todavía me quedé viendo con un ojo, luego ya me quedé choco", dijo.

El cubo expresó en ese momento padeció ansiedad al no saber que estaba comiendo, quien se acercaba a él en la calle.

Acerca de El Cubo Arriola

El "Cubo" Arriola fue comediante, hizo stand up, fue actor de teatro y actor de cine, también formó parte del famoso programa de entretenimiento "Los 3 ratones", de la radio Atmósfera 96.5 FM. y fue coronado "Rey Feo Vitalicio" por la Universidad de San Carlos de Guatemala.

