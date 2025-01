"No hay palabras": hija de la cantante mexicana Dulce revela una nueva pérdida

-

La hija de Dulce, cantante mexicana recién fallecida, anunció la pérdida de otro ser querido.

El 25 de diciembre de 2024, familiares y amigos de Bertha Elisa Noeggerath Cárdenas, conocida artísticamente como Dulce, confirmaron su muerte mediante redes sociales.

La cantante mexicana estuvo hospitalizada sus últimos días luego de haberse sometido a una cirugía de decorticación pleuropulmonar.

Tan solo unos días después de su muerte, la hija de Dulce reapareció en redes sociales para anunciar que nuevamente atraviesa una pérdida.

(Foto: Milenio)

Romina Mircoli, primogénita de la cantante, compartió en su cuenta de Instagram que ahora enfrenta la pérdida de su abuela.

Con un emotivo mensaje, Mircoli, de 37 años, se despidió de ella dejando ver que aún resiente el luto por la partida de su mamá.

"El día de hoy recibo nuevamente otra noticia que volvió a golpearnos, No me he podido ni secar las lágrimas de mi mamá y esta mañana recibo la llamada de que mi abuelita Emi se nos fue. No hay palabras...", se lee.

La publicación de Romina recibió diversos comentarios de apoyo de seguidores ante el difícil momento que atraviesa.

(Foto: captura de pantalla)