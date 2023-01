"Era más agresiva": compositor de Shakira revela mensajes eliminados contra Piqué

La session #53 de Bizarrap con Shakira sigue causando polémica, pero ¿era más fuerte? Nuevos detalles salen a luz.

En pleno revuelo por la canción de la colombiana, la cual ya batió récord de vistas en Youtube, los fans han querido saber cómo se ha hecho este polémico sencillo.

Keityn, el compositor de la Sessions #53 de Shakira, habló sobre el proceso de creación del tema y las complicaciones que tuvieron para poder hacer la letra y la melodía, por lo que señaló que aunque tuvo muchas ideas, la que compuso la letra fue Shakira, mientas él se limitó a ayudarla a rimar.

"Literal. Yo simplemente la ayudaba a rimar, pero la compositora fue Shak", señaló.

A lo largo de la letra hay varias referencias que la colombiana quiso poner como indirectas para su ex y la actual pareja de este. Buscó hacer frases como "Yo valgo por 2 de 22" haciendo referencia a la edad de la novia de Piqué.

(Captura de video)

Mientras que en la parte de "perdón que te salpique", el compositor respondió que no recuerda bien, pero sabe que tenía idea similar de decir "a ese ají le falta más pique", pero al final quedó de la forma en la que ya conocemos.

Sobre la famosa frase de "las mujeres ya no lloran, las mujeres facturan", dijo que él tuvo la idea de incluirla al sentirse orgulloso del trabajo de Shakira, pero opinó sobre el duelo que cada quien lo vive de diferente manera y, por lo tanto, lo supera haciendo distintas cosas.

"Cada quien hace su duelo, supera sus despechos como quiera, ella es artista, usted no la ponga hacer limonada, si quiere liberarse de esa manera, que lo haga, yo estoy totalmente de acuerdo con ella, está sacando música, no está haciendo nada que no sepa hacer". expresó el compositor.

Fuertes "indirectas"

Keityn también reconoció que varias frases fueron eliminadas debido a su alto nivel de agresividad, según él, estaban "pasadas de la raya".

Entre las letras eliminadas se encuentran referencias a un presunto problema que sufría Piqué en la cama, por el estrés, dichos sobre deudas que no pagó el futbolista e insultos mucho más directos, entre otras cosas.

Lo más fuerte incluye que hace dos años, al parecer, Piqué se contagió de una enfermedad sexual, que él aseguró era fortuita, pero que ahora Shakira afirma fue producto de su infidelidad con otra mujer, reveló el compositor.