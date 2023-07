Conductora Allison Valdez recibe duras críticas por una foto y así reacciona (video)

-

La conductora guatemalteca recibió críticas luego de publicar una fotografía de ella, a lo que reaccionó con un video.

La reconocida conductora guatemalteca, Allison Valdez, alborotó las redes sociales luego de compartir una fotografía en su perfil de Instagram.

En esta, aparece la joven posando viendo hacia arriba, pero el detalle que atrajo las miradas fue el pronunciado escote en su blusa.

Dicho aspecto fue blanco de críticas por parte de varios usuarios, muchos de los cuales aseguran que Valdez se operó y ahora "lo niega", entre otros comentarios.

La fotografía de Allison que recibió críticas. (Foto: Instagram)

En ese sentido, y ante la ola de fuertes críticas, la comunicadora decidió romper el silencio sobre el tema con un video en su perfil de TikTok.

"Publiqué una foto en mi Instagram y de verdad que me quedé sorprendida con los comentarios. Me quedé un poco sorprendida de ver tantas chicas y tantos hombres comentando hate", inicia diciendo Allison.

Durante el clip, la joven expone varios de los comentarios que recibió de usuarios. Algunos en tono despectivo, mientras otros la apoyan y aclaman su fotografía.

Finalmente, la conductora de "Nuestro Mundo" se dirigió al público en general con un consejo respecto a la situación:

"Dejen vivir. No se preocupen por lo que hagan o no hagan las demás personas. Que por qué publican fotos así, por qué sí, por qué no, dejen ser feliz", puntualiza la guatemalteca.

El video de la conductora sobrepasa las 133 mil reproducciones.

Míralo aquí: