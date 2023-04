Allisson Valdez sorprende al mudarse a nuevo hogar televisivo

Allisson Valdez sorprendió al anunciar que a partir de ahora forma parte del programa matutino Nuestro Mundo.

OTRAS NOTICIAS: Así ha sido la trayectoria de Pilar Nuñez en la televisión guatemalteca

"Mi nueva familia" escribió la famosa en sus historias de Instagram al mostrar el set de su nuevo hogar. A través que imágenes, la guatemalteca reveló momentos de su primer programa al lado de sus compañeros Peter Veliz, Pancho, Jeimmy Aburto y Paola Hutt, entre otros.

"La vida es más hermosa cuando todo lo pones en las manos de Dios. Creer en ti, confiar, soñar, trabajar duro, luchar por lo que amas, reír, llorar y saber lo que vales, y lo grande que puedes llegar a ser debe de ser tu mayor prioridad.", escribió junto al anuncio.

"Hoy doy un paso agigantado en mi vida profesional y puedo decir que me siento plena, orgullosa pero sobre todo feliz, gracias Nuestro Mundo y a todo su equipo por tan hermosa bienvenida, llenaron de amor mi corazón. Al Grupo Albavisión gracias por creer en mí, me siento honrada de pertenecer a tan prestigiosa empresa televisiva, de radio y de cines, a mis nuevos compañeros de trabajo, exitosos en el medio, estoy muy ansiosa por aprenderles, a mis padres por siempre creer en mí, a todos ustedes que me ven por redes sociales y son parte de cada éxito y logro, que trabajo mucho por obtener, ¡Gracias!", agregó.

"Vivimos para soñar y soñamos para vivir, nunca dejes de trabajar por tus sueños y verás cómo las puertas del universo se abrirán", cerró.





Allisson Valdez integró el programa ¡Qué Chilero! de TV Azteca Guatemala, fue Reina Nacional de las Fiestas de Independencia 2017, además de ser ciudadana distinguida de Izabal, su terruño.

También fue Reina del Ganadero y Señorita Ecológica. Su carisma la ha posicionado en las redes sociales, además es una joven empresaria que tiene una línea de cosméticos.

Los fanáticos podrán disfrutar de la compañía de la guatemalteca de lunes a viernes de 8:30 a 11:00 a.m. por Canal 7.





Así luce Allisson en "Nuestro Mundo"

MIRA EL VIDEO: