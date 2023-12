Conductora guatemalteca queda atrapada en plena tormenta en Buenos Aires

-

La conductora guatemalteca Vicky Flores quedó atrapada en plena tormenta mientras estaba en el aeropuerto de Argentina rumbo a Iguazú.

La comunicadora, bombero y expresentadora del programa "Sabadísimo" se encuentra viajando por Suramérica y vivió momentos de angustia con el paso de una extraña y violenta tormenta que azotó Buenos Aires la madrugada del domingo.

Flores comentó en redes sociales que vivió momentos de angustia, pues el vendaval se llevó todo a su paso; en algunos videos se muestra incluso que levantó aviones.

"En la vida había pasado algo así... ya se me está haciendo costumbre hacerles historias de aeropuerto, familia. Hoy en el aeropuerto, aquí para vuelos nacionales en Buenos Aires, estábamos ya en la sala de abordar cuando empezó un viento espantoso y la verdad es que no sabíamos ni para dónde correr con mis hijos. Y tengo varias historias que contar, peor me tardaría mucho rato decirles todo lo que pensé, pero solo buscamos la manera de resguardarnos debajo de una mesa", dijo.

"Nuestro vuelo salía a las 5 de la mañana de acá para Iguazú; ya no vamos a salir. Parece que Buenos Aires está paralizado con una tormenta que no se había visto en 100 años, una cosa de la nada tremendamente espantosa, uno de los momentos más horribles que he vivido", dijo.

Los vuelos tuvieron que ser suspendidos debido a la trágica situación. El fuerte temporal causó destrozos en Buenos Aires; al momento se habla de 13 muertos y varios heridos, 500 mil personas se quedaron sin luz y las calles quedaron inhabilitadas.

¿Quién es Vicky Flores?

La exconductora de "Sabadísimo" es autora del libro "Anécdotas de Vicky Flores", que trata acerca de la vida desde el punto de vista de una mujer. Es conferencista a nivel internacional, promueve el valor propio, el manejo y la importancia de la salud emocional y el significado de ser mujer en Guatemala. Ha creado 36 bibliotecas en distintas áreas del país a través de donaciones de libros.

Inició su camino en Canal Plus en los programas "Que comience la mañana" y "Ellas y tú", luego se trasladó a Canal Antigua en "Matutino Express".

Fue locutora de radio en el programa "Pachamama" en Infinita 100.1, fue productora y conductora de un programa transmitido en Buenos Aires, Argentina, llamado "Centroamérica 502, música, arte y cultura". Además fue directora del "Museo de Correos y Telégrafos" durante 7 años y también fue locutora de la TGW.

Lleva 20 años de servicio como dama bombera de primera clase ad honorem de los Bomberos Municipales y es actriz de teatro con varios años en musicales y obras como "Bonita" y "Solteras indisponibles", entre otras.

La conductora guatemalteca Vicky Flores vivió la tormenta que azotó Buenos Aires, Argentina. pic.twitter.com/2ixxfS4eW5 — Selene Mejía (@SeleneMSoy502) December 17, 2023