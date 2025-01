El confuso incidente en Año Nuevo de los primos Erick y Ángel

-

Los primos celebraban la llegada del Año Nuevo 2025 cuando sufrieron heridas de bala.

La celebración de Año Nuevo se convirtió en tragedia para dos familias en el sector Más Adentro, caserío La Libertad, aldea Las Cruces, Retalhuleu, cuando disparos al aire alcanzaron a dos menores que quemaban pirotecnia frente a sus viviendas.

José Luis Ramírez, de 12 años, murió en el lugar debido a un impacto de bala en la cabeza. Su primo, Ángel Alberto Gutiérrez Bonilla, de 13 años, fue trasladado en estado delicado a un hospital de Retalhuleu, donde lucha por su vida, el mismo tuvo que ser llevado en un vehículo particular y más adelante fue alcanzado por la ambulancia.

Abuelo de los menores se encuentra consternado.

El abuelo de José Luis, Gerardo de León Ramírez, relató las horas previas al incidente. “Comí con mis seis nietos varones, entre ellos José Luis; me sentí orgulloso de estar con ellos, me dio gusto estar con ellos y convivir, mi sorpresa fue que al rato de la casa antes de la medianoche y cuando regresé, encontré a mi señora llorando y me dijo lo que había pasado”, relató el abuelo.

Según las primeras investigaciones, los menores se encontraban en la calle principal del sector, entre el bullicio de la pirotecnia, cuando alguien realizó disparos al aire, impactando sobre ellos. Vecinos del área apuntan a que los disparos podrían haber provenido de una familia cercana, que celebraba de forma imprudente.

La Policía Nacional Civil (PNC) y el Ministerio Público (MP) ya se encuentra investigando para esclarecer los hechos y determinar a los responsables de este lamentable incidente que enluta a dos familias.