Si ya no daban alimentación a diputados, ¿por qué gastaron Q6.1 millones?

El presidente del Congreso confirmó el aumento en gastos de alimentación, pero aseguró que se ha invertido en la población.

Después de que un informe de organizaciones sociales reveló que el Congreso tuvo un millonario incremento en su gasto para alimentación durante el 2024, a pesar de que ya no se sirvieron almuerzos a los diputados, el presidente de ese organismo, Nery Ramos, explicó el asunto.

El legislador se mostró indignado por los datos que divulgó la Alianza para un Congreso Eficiente hace una semana, y aseguró que "se quitó ese recurso para la alimentación de los señores diputados y se le dio al pueblo de Guatemala".

Según Ramos, los Q1.7 millones adicionales que se gastaron corresponden a la adquisición de café, agua pura, champurradas, refrescos y chuchitos, entre otras refacciones, que se brindaron a los visitantes del Palacio Legislativo en distintas actividades.

Q6.1 millones gastó el Congreso en alimentos el año pasado, mientras que en 2023 fueron Q4.4 millones.

Cortesías para visitantes

Respaldado por Karina Paz, primera secretaria del Congreso, Ramos indicó que durante su primer año de gestión hubo varias reuniones con representantes de pueblos originarios y encuentros con jóvenes universitarios; también mencionó la apertura del edificio histórico durante la Noche de los Museos, entre otros actos.

Con todos ellos se compartió una refacción o un almuerzo, según fuera necesario, dijo, y añadió: "no podemos decirles, pasen adelante, hagamos el recorrido, y no darles ni siquiera un vaso de agua o una taza de café".

Además, indicó que el parlamento cubrió los gastos de alimentación de las postuladoras que eligieron a los candidatos a magistrados del Organismo Judicial. Agregó que distintas bancadas y la misma Junta Directiva les proporcionaron "un chuchito o una tostada" a los candidatos que fueron entrevistados para esos cargos.

En su primera conferencia de prensa de este año, el presidente del @CongresoGuate, Nery Ramos, explicó por qué se incrementó en Q1.7 millones el gasto en alimentación en ese organismo pic.twitter.com/ISqYUjzDxo — Karla Gutiérrez (@KarlaG_Soy502) January 15, 2025

Responde a críticas

Con evidente molestia, el legislador también expresó: "Para la tranquilidad, no nos hemos comido, yo no me he comido un plato del presupuesto del Congreso; de mi salario he pagado y he traído mi alimentación".

Asimismo, aprovechó para responder a otras críticas, como la supuesta compra de aeronaves para movilizarse. "Que compre dos helicópteros, pero ni de juguete; de veras, ni de juguete, jamás ha sido mi sueño", mencionó, y dijo que ese es un "privilegio para algunos riquillos", aunque no aclaró a quién se refería.

Ramos también aseguró que él ha cubierto su alimentación con su salario y aprovechó para responder a otras críticas pic.twitter.com/VpjFr9Tjz4 — Karla Gutiérrez (@KarlaG_Soy502) January 15, 2025

El informe que causó malestar

El millonario incremento en gastos de alimentación del Congreso se dieron a conocer el pasado 8 de enero, cuando la Alianza para un Congreso Eficiente presentó su informe anual del desempeño del Legislativo.

Según los datos recopilados por esa coalición, solo en la compra de productos alimenticios hubo un aumento de Q1.7 millones, en comparación de 2023, pues se pasó de gastar Q4.4 millones a Q6.1 millones.

Wálter Menchú, analista que integra la Alianza, también se refirió al desembolso de Q4.7 millones por el servicio de telefonía, lo cual representa Q1.5 millones más que en el año anterior.

Asimismo, habló de un alza en el gasto por equipos y mobiliario de oficina, con Q4.3 millones pagados. El monto triplica lo que se erogó en 2023, pues para entonces se reportó el gasto de Q1 millón. En ese marco, cabe destacar que varios legisladores solicitaron mejoras en sus lugares de trabajo.

Sobre estos últimos rubros, Nery Ramos no brindó información. Aunque Soy502 solicitó hace una semana una postura al respecto, tampoco se ha recibido una respuesta por parte de la Dirección de Comunicación.