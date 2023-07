El día que Sinéad O'Connor rompió la foto del Papa (video)

-

La muerte de Sinéad O'Connor impresionó a sus fanáticos, quienes la recuerdan por su gran voz y aporte a la música, pero también por sus controversiales momentos.

Su familia confirmó la noticia de su muerte, recientemente se dio a conocer que fue encontrada inconsciente en su casa en Londres, aunque aún se desconoce la causa.

La música de la irlandesa fue vetada en varios países luego de una controversial acción que realizó en el famoso programa estadounidense "Saturday Night Live" en octubre de 1992.

Foto: Oficial.

La historia de la presentación de O'Connor

Este fue uno de los momentos más controversiales de la época y definió la carrera de la artista para siempre.

Sinéad llegó como invitada al famoso programa de sketches, uno de los shows más importantes de Estados Unidos en ese momento, como una cantante revelación que estaba ingresando al mercado estadounidense por "Nothing Compares 2 U", escrita por el astro estadounidense Prince, también llegó a promocionar su álbum titulado "Am i not your girl?".

A ser invitada al escenario interpretó un cover del tema "War", del Bob Marley y para sorpresa de la producción del programa, que no tenía idea de que esto ocurriría, repentinamente sacó una fotografía del papa Juan Pablo II, la acercó a su rostro mostrándola a la cámara y comenzó a romperla. El acto fue considerado como una gran ofensa en la época.

¿Qué la motivó a realizar este acto en vivo?

Según la producción O'Connor había pedido que su presentación fuera a una sola cámara y ensayó con la foto de un niño brasileño que fue baleado por la policía para denunciar la violencia hacia la niñez, por ello no levantó sospechas.

La músico hizo este acto por el caso de un clérigo irlandés llamado Eamon Casey, quien desempeñó el cargo de obispo de Galway y Kilmacduagh e Irlanda de 1976 a 1992, él había abusado de su propia sobrina llamada Patricia Donovan desde que tenía 5 años, también abusó de varias menores y tuvo una relación sexual y romántica con la estadounidense Annie Murphy, fruto de esta relación tuvo un hijo.

O'Connor se reveló contra de los abusos sexuales que ocurren en la iglesia y que las autoridades religiosas callan.

Otra motivación para hacerlo fue que esa foto le pertenecía a su madre y era la imagen de una visita del Papa a Irlanda, según reveló la artista años después, su madre quien solía ir a misa, la desnudaba para golpearla en el abdomen y patearla en sus partes íntimas para que no tuviera hijos, además solía raparla pues siempre quiso tener un niño.

"La causa de mi propio abuso fue el efecto de la Iglesia en este país, el cual produjo a mi madre, pasé toda mi infancia siendo golpeada por las condiciones sociales en las que creció mi madre", dijo en el documental "Nothing Compares" que se estrenó en 2022.

MIRA EL VIDEO: