Muere la cantautora irlandesa Sinéad O’Connor

La talentosa y controversial cantautora irlandesa Sinéad O'Connor falleció a los 56 años.

La ganadora del Grammy, famosa por su éxito "Nothing Compares 2 U", dejó de existir luego de pasar sus últimos meses con problemas de salud física y mental.

La familia informó de su deceso en un comunicado. "Con gran tristeza anunciamos el fallecimiento de nuestra querida Sinéad. Su familia y amigos están devastados y han solicitado privacidad en este momento tan difícil, se lee aunque se desconoce la causa de su muerte.

Su dura vida

Nacida en Glenageary en el sur de Dublín en 1966, los padres de O'Connor se separaron, luego la famosa reveló que sufrió abuso a manos de su madre.

Durante su carrera protagonizó varias polémicas, principalmente al dar opiniones sobre religión, sexo o feminismo, uno de los momentos más recordados fue cuando rompió una foto del papa Juan Pablo II durante una entrevista en el programa Saturday Night Live, también causó controversia por varias opiniones expresadas en sus redes sociales.

En 2018 se cambió el nombre al convertirse al Islam, en enero de 2022 perdió a su hijo de 17 años, quien "decidió terminar su lucha terrenal hoy y ahora está con Dios", por ello canceló todos sus concierto e informó que no actuaría el resto del año.